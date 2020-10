In der 6. Runde trafen in der HPYBET 2. Liga die FC Juniors OÖ auf den KSV 1919. Und dabei gelang den "Falken" einmal mehr auf oberösterreichischen Boden ein beeindruckender Auswärtssieg. Schon in Steyr sicherte man sich ein 0:3, diesmal verabreichte man den Juniors OÖ, gleich 5 Stück. Was gleichbedeutend damit ist, dass die "Talenteschmiede" gegen die "Falken", die erste Saisonpleite hinnehmen musste. Wenngleich die Leistung über weite Strecken in Ordnung war, nur gegen die Spielfreudigkeit der Steirer war diesmal einfach kein Kraut gewachsen.

(Torhüter Franz Stolz war der Rückhalt, den die Kapfenberger bei den Juniors OÖ, benötigten)

KSV überrumpelt die Juniors in den Anfangsminuten

Nach der dreiwöchigen Spielpause darf man gespannt sein, welcher Mannschaft es besser gelingt, mit der nötigen Balance, ans Werk zu gehen. Nach dem Cuperfolg gegen die Admira kommen die Kapfenberger mit breiter Brust angerauscht. Die Juniors OÖ sind immer noch unbesiegt. Dabei kommt es zum Kuriosum, dass man in jedem der fünf Spiele, einen Treffer erzielt hat. Das Spiel beginnt dann gleich mit einem Knalleffekt. 4. Minute: Juniors-Keeper Nikolas Polster holt den anbrausenden Winfried Amoah von Socken. Den dafür verhängten Elfmeter verwandelt Marvin Hernaus sicher zur raschen 0:1-Führung. 9. Minute: Nach einem Lang-Querpass bzw. einem Hernaus-Kopfball kommt die Defensive der Hausherren in gröbere Schwierigkeiten. Keeper Polster und Kapitän Wimmer können das 0:2 letztlich nicht verhindern. Aber die Scheiblehner-Truppe bleibt am Drücker und ist bemüht darum, baldigst selbst anschreiben zu können. Die Obersteirer verstehen es aber hervorragend, sich zu entsprechend zu verteidigen bzw. gelingt es mit einem disziplinierten Auftritt, die Schotten dicht zu machen. Erst nach einer gespielten halben Stunde taucht Michlmayr gefährlich vor KSV-Schlussmann Stolz auf, der aber erfolgreich zupacken kann. In der 44. Minute steht den "Falken" auch das Glück zur Seite, als Müller nur Aluminium trifft. So kommt es dann, dass die Gäste diesen Zweitore-Vorsprung in die Halbzeit bringen.

Die Bemühungen der Juniors bleiben unbelohnt

Wer die Juniors OÖ kennt, der weiß, dass diese erfolgshungrige Mannschaft erst dann aufhört zu kicken, wenn der Schlusspfiff ertönt. Demnach wird dieses Spiel wohl auch bis zuletzt spannend bleiben. Es sei denn, den Kapfenbergern gelingt es erneut, einen solchen Blitzstart hinzulegen. Der Gastgeber erweckt gleich nach Wiederbeginn den Eindruck, dass man noch Licht am Horizont sieht. Aber wie gehabt lauern die Ibrakovic-Schützlinge auf die Chance, nach schnellem Umschaltspiel, zuschlagen zu können. 54. Minute: Mario Cetina versucht es aus der Distanz, da hat nich wirklicht viel gefehlt. Im Gegenstoß unterstreicht KSV-Torhüter Stolz einmal mehr seine Ambitionen, die Null halten zu wollen. Daraufhin kommt es doch dazu, dass die Heimischen, mehr und mehr das Spiel unter ihre Fittiche bekommen. Aber die Gäste verfügen nach wie vor über das Zeug, einen Konterangriff erfolgreich abschließen zu können. 69. Minute: Der kurz zuvor eingewechselte Eloshvili bedient Winfried Amoah, der trocken zum 0:3 einschießt. Kurz darauf lässt Mikic die Gelegenheit auf das 0:4 verstreichen. Das dann in der 89. Minute durch den eingetauschten Musija fällt, der per Lattenpendler trifft. Nur eine Minute später legt Mikic, ebenso neu im Spiel, noch ein Tor nach - Spielendstand: 0:5. In der nächsten Runde gastieren die FC Juniors OÖ am Montag, 26. Oktober um 18:30 Uhr in Amstetten. Die Kapfenberger besitzen bereits um 10:30 Uhr das Heimrecht gegen Klagenfurt.

FC JUNIORS OÖ - KAPFENBERGER SV 0:5 (0:2)

Raiffeisen Arena, 250 Zuseher, SR: Sebastian Gishamer (Salzburg)

FC Juniors OÖ: Polster, Softic, Valencia (46. Hong), Wimmer, Wild (46. Sulejmanovic), Boller, Würdinger (46. Benko), Müller, Sabitzer (62. Drame), Monsberger, Michlmayr (46. Aigner)

KSV 1919: Stolz, Kvakic, Gschiel, Cetina, Horvat, Grgic (60. Eloshvili), Heric (84. Steinlechner), Lang, Hernaus (80. Musija), Mensah (60. Mikic), Amoah (84. Bacher)

Torfolge: 0:1 (4. Hernaus/Elfer), 0:2 (9. Hernaus), 0:3 (69. Amoah), 0:4 (89. Musija), 0:5 (90. Mikic)

Gelbe Karte: Drame bzw. Mensah

stärkste Spieler: Wimmer bzw. Stolz, Cetina, Lang

Stimme zum Spiel:

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

“Es war ein sehr unglücklicher Spielverlauf, sind relativ schnell 0:2 in Rückstand gelegen. Wir haben gewusst dass Kapfenberg sehr tief verteidigt, das hat uns dann natürlich überhaupt nicht in die Karten gespielt. Wir haben zwar probiert mit viel Ballbesitz Torchancen zu kreieren haben aber wenige Mittel und Wege gefunden das Bollwerk zu durchbrechen. Wenn der Stangenschuss kurz vor der Pause ins Tor geht, wäre es 1:2 gestanden und dann kannst du nochmal zurückkommen. In der zweiten Hälfte haben wir das System umgestellt, hatten viel Ballbesitz konnten diesen aber nicht nutzen. Dann haben wir noch drei sehr billige Gegentore bekommen. Alles in allem war das heute ein rabenschwarzer Tag."

Zum 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo