Nach der langen Länderspielpause empfing der FC Mohren Dornbirn 1913 auf der Birkenwiese den SV Horn. Mit einem Sieg hätten die Rothosen auf den dritten Tabellenplatz vorstoßen können. Doch obwohl Horn nach einem Cheukoua-Platzverweis über eine Stunde in Unterzahl agierte, gelang den Gastgebern das Goldtor nicht. Die 350 Zuschauer im Ländle mussten sich somit mit einem 0:0 zufriedengeben.

Cheukoua gibt den Alleinunterhalter

Der erste Durchgang wurde vor allem durch einen Spieler geprägt: Michael Cheukoua. Horns Flügelspieler holte sich früh die Gelbe Karte ab (5.), senste kurz nach der Verwarnung seinen Gegenspieler Prirsch um - über Gelb-Rot hätte er sich keineswegs beschweren dürfen. Nachdem der Angreifer gegen Bundschuh den Kürzeren zog (12.) und wenig später einen Ball kurz vor der Torlinie nicht in's Netz gestochert bekam (17.), musste er das Spielfeld aber doch noch verlassen: Gegen Domig hielt Cheukoua mit den Stollen voll drauf - seine zweite Gelbe Karte, Horn musste rund eine Stunde in Unterzahl agieren. Auf Seiten Horns kam zudem Patrik Eler - in der ersten Hälfte weitgehend unsichtbar - kurz vor dem Pausenpfiff aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, setzte den Ball aus gut 15 Metern aber links neben das Gehäuse. Dornbirn zeigte sich zwar spielerisch stärker, konnte aber nur wenig Kapital aus der optischen Überlegenheit schlagen. Und wenn es gefährlich wurde, dann zumeist über Fridrikas - der junge Außenspieler versuchte aus allen Lagen sein Glück, es ging aber trotzdem torlos in die Pause.

Die Elf um Jürgen Bauer holte einen Punkt im Ländle.

Keine Tore nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Mader-Elf gefährlicher. Doch sowohl Joppi nach einem Freistoß (54.) als auch Dennis Mujic aus ähnlicher Position brachten den Ball nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite hatte Horn-Kapitän Sittsam die große Chance auf das 1:0 - sein Versuch landete aber ebenso neben dem Pfosten, Dornbirn-Torhüter Bundschuh hätte das Nachsehen gehabt. Und da Dornbirns Torgarantie Lukas Fridrikas kein Glück hatte und auch eine gute Möglichkeit in der Nachspielzeit von den Rothosen nicht konsequent genutzt wurde, blieb es beim 0:0. Ein Ergebnis, mit dem der SV Horn aufgrund der langen Unterzahl durchaus leben können wird. Dornbirn hingegen verpasst durch das Unentschieden den Sprung auf den dritten Tabellenplatz.

Bereits am Montag geht es für die beiden Teams weiter. Dornbirn empfängt auf der heimischen Birkenwiese im West-Duell den FC Wacker Innsbruck, Horn hat den SK Vorwärts Steyr zu Gast.

2. Liga, 6. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - SV Horn 0:0 (0:0)

Stadion Birkenwiese; 350 Zuschauer; SR Heiss

Gelb-Rot: 33. Michael Cheukoua (Horn/wiederholtes Foulspiel)

Startelf Dornbirn: Bundschuh – Friedrich, Malin, Jokic, Prirsch; Joppi, Domig; Zimmerschmied, Fridrikas, Kircher; Mujic

Startelf Horn: Bilobrk - Bauer, Lasheen, Azinovic, Pirkl; Muminovic, Sittsam; Cheukoua, Schimandl, Patrick; Eler

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA pictures