Am Freitagabend empfing der SV Lafnitz im Rahmen der sechsten Runde in der 2. Liga Austria Klagenfurt. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, mussten sich aber geschlagen geben. Lafnitz gewann mit einem Mann mehr mit 2:1 und sorgt für eine kleine Überraschung. Klagenfurt hatte zwar auch in Unterzahl gute Torchancen, am Ende ging man aber leer aus.

Führung und Ausschluss

Die Elf aus Klagenfurt hat die Partie von Beginn an ganz gut unter Kontrolle. In das letzte Drittel kommen die Gäste aber noch nicht. Die Heim-Elf agiert in der Abwehr sehr sicher. Mittlerweile kommt Lafnitz immer besser ins Spiel. Die Heim-Elf gestaltet die Begegnung nun doch sehr offen. Torchancen gibt es in diesem Spiel aber weiterhin keine. In der Offensive agieren beide Mannschaften etwas ungenau. In der 28. Minute dann eine dicke Chance für Klagenfurt: Lafnitz mit dem schrecklichen Patzer in der eigenen Hälfte. Schlussendlich hat Markus Pink das 1:0 am Fuß - knapp vorbei. Dann schwächen sich die Klagenfurter selbst: Kosmas Gkezos als letzter Mann mit dem klaren Foulspiel. Schiedsrichter Jäger stellt den Griechen mit glatt Rot vom Platz. Die Austria nun also nur mehr zu 10 am Spielfeld. In Folge sieht das Publikum ein sehr zerfahrenes Spiel. Die Steirer haben in Überzahl aber das Kommando am Spielfeld übernommen. Trotz Unterzahl führen aber dann plötzlich die Klagenfurter: Patrick Greil bringt von links einen Eckball in die Mitte. Markus Pink löst sich im Zentrum ganz stark und macht mit einem guten Kopfball das Tor für die Austria. Zuvor war man bereits knapp gescheitert. Eine Flanke von rechts kommt gut auf den zweiten Pfosten. Oliver Markoutz mit dem Kopfball, doch Keeper Zingl konnte sich auszeichnen. Dann geht es in die Kabinen.

Lafnitz mit dem Ausgleich

Die zweite Halbzeit gehört zunächst den Klagenfurtern. Lafnitz tut sich trotz nummerischer Überlegenheit schwer. Die Steirer kommen kaum mal richtig zwingend vor das gegnerischen Tor. Die Austria aus Klagenfurt agiert extrem abgebrüht. Dann aber doch der Ausgleich der Lafnitzer, abgezeichnet hat sich das aber nicht. Nach einem Eckball herrscht im Gäste-Strafraum Chaos. Martin Krienzer bringt schlussendlich die Kugel im Tor der Austria unter. Klagenfurt lässt sich vom Gegentreffer aber nicht wirklich beirren. Gute Möglichkeit für die Gäste: Ein Stanglpass von links kommt scharf in die Mitte. Markus Pink kommt in der Mitte aber um einen Schritt zu spät. Die Austria macht weiterhin (in Unterzahl) ein gutes Spiel. Die Gäste gestalten das Spiel weiterhin sehr offen. Vor allem in der Defensive lässt die Elf aus Klagenfurt kaum etwas anbrennen. Dann ist es der eingewechselte Lafnitzer Joshua Steiger, der rechts im gegnerischen Strafraum freie Schussbahn hat, doch der Ball geht drüber. Dann ist es David Schloffer, der aus der zweiten Reihe einfach mal abzieht, doch Keeper Phillip Menzel kann mit viel Mühe parieren. Kurz darauf zappelt das Leder aber doch im Netz von Klagenfurt: Nach einem Eckball von rechts ist per Kopf Philipp Wendler im Zentrum zur Stelle. Kurz darauf vergibt Lafnitz den Matchball. Eine Hereingabe von rechts kommt gut in den Rücken der Abwehr. Die Steirer haben aus 16 Metern freie Schussbahn. Der Torschuss fällt aber etwas zu schwach aus. Keeper Menzel packt ganz sicher zu. In der Nachspielzeit haben die Klagenfurter dann noch die Ausgleichschance, doch der Kopfball von Darijo Pecirep geht drüber. Dann ist die Partie vorbei und Lafnitz jubelt über drei Punkte.