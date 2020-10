Der FC Blau-Weiß Linz hat in der 6. Runde der 2. Liga einen fulminanten 4:0-Auswärtssieg gegen den FC Wacker Innsbruck gefeiert. Mann des Spiels war Fabian Schubert, der mit seinen Treffern in der 36., 48. und 56. Minute einen Dreierpack schnürte und sein Torkonto auf neun Saisontreffer schraubte.

Gelb-Rot und Elfer ebnet Blau-Weiß den Sieg

Die Anfangsphase im Innsbrucker Tivoli gestaltete sich sehr offen. Die Oberösterreicher agierten sehr mutig und konnten in der Offensive zu Beginn deutlich mehr Akzente setzen. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit dominierten die Gäste aus Linz das Spiel nach Belieben. Felix Strauß und Fabian Schubert hatten noch große Chancen vergeben, ehe es nach einem Foul von Felix Köchl, der mit der Ampelkarte vom Platz musste, Elfmeter für Blau-Weiß gab.

Turgay Gemicibasi trat an und verwandelte den Strafstoß souverän zum 0:1 (31.). Die Stahlstädter nutzten die numerische Überlegenheit und stellten nur wenig später auf 0:2. Fabian Schubert nutzte eine zu kurze Abwehr von Innsbruck-Goalie Knaller und schoss aus fünf Metern ein. Für Schubert war es das 7. Saisontor im sechsten Ligaspiel.

Fabian Schubert dreht einmal mehr auf

Keine zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhten die Gäste auf 3:0. Aleksandar Kostic tankte sich über die rechte Seite nach vorne und bediente mit einem feinen Zuspiel in die Tiefe Fabian Schubert, der einmal mehr eiskalt blieb und den Ball durch die Hosenträger von Knaller ins Tor schoss. Saisontor Nummer acht (!) für den Goalgetter der Blau-Weißen. Und der Torhunger des 26-Jährigen war noch lange nicht gestillt: Doski spielte einen viel zu kurzen Rückpass Richtung Eckmayr, der das Leder nicht mehr erreichte. Fabian Schubert ging dazwischen und staubte zum 0:4 ab (55.).

Zwar war die Partie längst entschieden, doch die Innsbrucker gaben sich nicht komplett auf: So fand Ronivaldo eine gute Torchance vor, scheiterte jedoch an Blau-Weiß-Keeper Schmid. Danach tat sich in der Tiroler Landeshauptstadt nicht mehr allzu viel, sodass der FC Blau-Weiß Linz am Ende über einen völlig ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg jubelte.

2. Liga, 6. Runde

FC Wacker Innsbruck - FC Blau-Weiß Linz 0:4 (0:2)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 945 Zuschauer; SR Fröhlacher

Tore: Gemicibasi (32.), Schubert (36., 48., 56.)

W. Innsbruck: Knaller - Kofler, Grujcic, Hupfauf, Köchl - Jamnig (75./Wallner), Gallé, Conté (46./Martic), Viteritti - Ronivaldo (75./Zaizen), Gründler (32./Doski)

BW Linz: Schmid - Strauss (69./Filip), Strauss, Schantl - Tursch, Gasperlmair (82./Huber), Kostic (69./Janeczek), Gemicibasi - Brandner, Schubert (76./Malicsek), Surdanovic (82./Messing)

Gelbe Karten: Köchl (27.), Hupfauf (39.), Martic (62.), Vitteriti (85.) bzw. Brandner (44.), Tursch (45.), Surdanovic (61.), Janeczek (84.)

Gelb-Rot: Köchl (30.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Fotos: Daniel Schönherr