Am Nationalfeiertag empfing der FC Mohren Dornbirn auf der Birkenwiese den FC Wacker Innsbruck. Nach der herben 0:4 Heimniederlage am vergangenen Spieltag stand für die Bierofka-Elf Wiedergutmachung auf dem Plan. Der Plan ging auf: Durch einen frühen Zaizen-Treffer konnten die Tiroler einen knappen 1:0-Sieg einfahren, hatten am Ende aber Glück, kein Tor zu kassieren. Einziger Negativaspekt: Ronivaldo musste verletzt vom Platz getragen werden.

Zaizen besorgt die frühe Führung

Geprägt war das Spiel vor allem durch den schwer bespielbaren Platz, es regnete in Dornbirn in Strömen, der Rasen war dementsprechend tief. Die Gäste aus Innsbruck kamen besser in die Partie, konnten durch einen Konter schon früh in Führung gehen: Zaizen ließ zwei Gegenspieler alt aussehen und lupfte überlegen ein - Bundschuh war ohne Chance (5.). Nur wenige Minuten später hatte Dornbirn Keeper Glück, nicht noch ein Tor zu kassieren: Bei einer komplett ungefährlichen Hereingabe faustete er sich den nassen Ball beinahe in's eigene Tor, Malin konnte vor der Linie retten (19.). Dornbirn hingegen kam in der Anfangsphase zu keinen guten Möglichkeiten, die sich bietenden Konterchancen wurden zu inkonsequent ausgespielt. Die Wacker-Elf hingegen zeigte sich brandgefährlich: Erst kann Bundschuh einen Jamnig-Kopfball zur Ecke klären (23.), anschließend schießt Ronivaldo den Ball nur knapp am langen Eck vorbei (27.). Als Wacker gegen Ende des ersten Durchgangs dann einen Gang zurückschaltet, kommen aber auch die Vorarlberger auf Touren. Doch sowohl Mujic (42.) - der den Ball nach einer starken Einzelaktion von Fridrikas nur knapp verpasst - als auch Sturmkollege Katnik eine Minute später bringen den Ball nicht im Tor unter. Letzterer scheitert aus kurzer Distanz nur mehr an Marco Knaller, der Wacker-Torwart lenkte den Ball mit einem Wahnsinns-Reflex noch an die Latte.

Alexander Joppich und Co. konnten gegen Dornbirn mit 1:0 anschreiben.

Wacker bringt den Sieg über die Zeit

Auch nach der Pause zeigte sich das Westderby äußerst unterhaltsam. Die erste Chance nach Wiederanpfiff hatte Innsbruck-Stürmer Ronivaldo, gegen Bundschuh wollte er es aber zu schön machen - der Keeper blieb Sieger im internen Duell (62.). Nur wenig später musste der Brasilianer den Platz aber verletzungsbedingt nach einem unglücklichen Zweikampf mit Domig auf der Trage verlassen. Bundschuh hingegen konnte sich noch ein zweites Mal auszeichnen: Gegen Gründler rettete der Dornbirner Torwart klasse (80.). Doch der FCD wurde gegen Ende der Partie immer stärker, spielte den FC Wacker zeitweise komplett an die Wand. So verpasste Zimmerschied in der 72. Spielminute nur um Zentimeter den Ausgleich. In der Nachspielzeit war es Innsbrucks Torwart Knaller, der den Sieg festhielt: Erst nach einem Kircher-Einwurf gegen Malin, dann aus allerkürzester Distanz gegen Prirsch. Die Dornbirner Angriffsmühen blieben unbelohnt, Wacker Innsbruck holte sich einen - am Ende doch auch glücklichen - Sieg, muss jetzt aber um Ronivaldo bangen.

Durch den 1:0-Sieg hält das Bierofka-Team nun bei neun Punkten, ebenso viele hat auch der FCD, der heute trotz starker Leistung leer ausgeht. Für Wacker steht am Freitag das Duell gegen Horn auf dem Programm, Dornbirn ist sonntags im Ländle-Derby zu Gast bei Lustenau.

2. Liga, 7. Runde

FC Mohren Dornbirn - FC Wacker Innsbruck 0:1 (0:1)

Stadion Birkenwiese; 500 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 5. Atsushi Zaizen

Startelf Dornbirn: Bundschuh – Friedrich, Malin, Jokic, Kircher; Zimmerschied, Domig, Joppi, Fridrikas; Katnik, Mujic

Startelf Innsbruck: Knaller – Joppich, Hupfauf, Grujcic, Kofler; Gallé, Conte, Viteritti; Jamnig, Ronivaldo, Zaizen

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA pictures