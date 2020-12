Am 12. Spieltag traf in der HPYBET 2. Liga die FC Juniors OÖ auf den SK Austria Klagenfurt. Und dabei gelang es den Kärntnern auch im sechsten Auswärtsspiel nicht, den ersten Sieg gutzuschreiben. Die Juniors hingegen konnten mit einer starken Performance, den Negativlauf beenden und nach drei Nullnummern in Serie, endlich wieder voll anschreiben. Die Violetten laufen nun Gefahr, sich mehr und mehr vom Titelkampf zu verabschieden. Es sei denn, es gelingt in Bälde, die Schwäche in der Fremde zu beheben.

(Der Treffer von Thomas Sabitzer in der 32. Minute machte letztlich den Unterschied aus. In der 51. Minute verhindert die Torstange das zweite Tor des Angreifers der Juniors OÖ)

Die Juniors erweisen sich als harte Nuss

Der Titelmitstreiter aus dem Süden Österreichs gilt bei den Juniors OÖ als der uneingeschränkte Favorit. Und das, obwohl es in dieser Spielzeit, in der Fremde mit noch keinem Sieg geklappt hat. In den 5 Spielen kommt es gleich viermal zu einer Punkteteilung. Will man vorne mit dabei bleiben, wäre ein Dreipunkter vonnöten. Die Oberösterreicher waren zuletzt wenig stark drauf, wie drei Pleiten infolge verdeutlichen. Vom Start weg sind dann beide Teams bei kühlen Gegebenheiten darum bemüht, rasch auf Betriebstemperatur zu gelangen. Man begegnet einander auf Augenhöhe, vieles spielt sich in der Anfangsphase zwischen den Zwanzigmeter-Markierungen ab. Erst nach und nach gelingt es den Kärntnern, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Dabei kommt es zur Annäherung an das gegnerische Gehäuse, Torchance bleiben aber aus. Bis zur 18. Minute, da lässt Pink die möglich scheinende Klagenfurt-Führung verstreichen. Die Scheiblehner-Truppe hat das Spiel vollends darauf verlegt, aus Kontern erfolgreich zu sein. 25. Minute: Wimmer geht im Strafraum zu Boden, der Schiri zögert keine Sekunde und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Fabian Benko lässt sich die Möglichkeit nicht nehmen und markiert mit der ersten Chance die 1:0-Führung. Was nachfolgend nicht wirklich zur Sicherheit im Spiel der Austria beiträgt. Vieles wir zu überhastet vorgetragen, so können die Juniors immer wieder klärend eingreifen. 32. Minute: Valentino Müller mit der Maßflanke auf Thomas Sabitzer, der per Kopf das 2:0 markiert. Im Gegenstoß verhindert dann Aluminium einen Kopfballtreffer von Markus Pink. Das holt der Angreifer in der 40. Minute nach, als er mit letztem Einsatz zum 2:1-Halbzeitstand (Vorarbeit von Christopher Cvetko) einköpft.

Klagenfurter Bemühungen bleiben unbelohnt

Im zweiten Durchgang darf man sich einen Klagenfurter Sturmlauf erwarten. Die Micheu-Schützlinge werden mit Sicherheit alles verfügbare in die Waagschale werfen, um diese Partie noch zu drehen. Denn was zählt für die Violetten im Titelkampf, sind nun einmal nur drei Zähler. Die jungen LASK'ler geben aber auch nach Wiederbeginn zu verstehen, dass man es vor hat, die drei Punkte nicht mehr aus der Hand zu geben. Mit einer sehr hohen Einsatzbereitschaft kann man den spielerischen Vorteil der Gäste weiter wettmachen. 51. Minute: Sabitzer wird von Müller ideal in den Lauf gespielt, daraufhin trifft der umtriebige Stürmer nur den Torpfosten. Damit steht es was Alu-Treffer anbelangt 1:1. Klagenfurt ist danach aus, das Tempo hoch zu halten. Was aber immer wieder Räume öffnet für den Gastgeber. Wie in der 63. Minute, als In-pyo Oh ungehindert zum Schuss kommt, aber in Keeper Menzel seinen Meister findet. Je länger die Begegnung dann dauert umso vehementer und fordernder werden die Bemühungen der Klagenfurter. Aber die Hausherren lassen sich nicht aus der Reserve locken. In der 75. Minute hätte es aber eigentlich 2:2 lauten müssen. Markoutz mit dem zur Mitte gespielten Pass auf Pink, aber er verfehlt das Zuspiel ganz knapp. Bei den oft hoch in den Strafraum gespielten Bällen, erweist sich Juniors-Torhüter Nikolas Polster, als Turm in der Schlacht. In der 92. Minute sieht der Gästespieler Straudi wegen Torraubs noch den roten Karton. In Summe betrachtet war das Angriffsspiel der Gäste aber zu ideenlos, um den konsequent agierenden Juniors OÖ, noch ein zweites Tor zu verpassen - Spielendstand: 2:1. In der letzten Herbstrunde gastieren die Juniors OÖ am Freitag, 11. Dezember um 18:30 Uhr bei den Linzer Blau Weißen. Klagenfurt besitzt dann am Sonntag, 13. Dezember um 10:30 Uhr das Heimrecht gegen Liefering.

FC JUNIORS OÖ - SK AUSTRIA KLAGENFURT 2:1 (2:1)

Raiffeisen Arena, keine Zuseher, SR: Gabriel Gmeiner (NÖ)

Juniors OÖ: Polster, Softic, Valencia (76. Sulejmanovic), Wallquist, Wimmer, Boller (67. Burgstaller), Oh (76. Kapsamer), Müller, Benko, Sabitzer (81. Monsberger), Michlmayr (68. Aigner)

Austria Klagenfurt: Menzel, Jaritz (78. Markelic), Gkezos, Paul (42. Straudi), Mahrer, Greil, Cvetko, Rusek (67. Hütter), Pecirep (67. Markoutz), Pink, Hadzic (46. Miesenböck)

Torfolge: 1:0 (25. Benko/Elfer), 2:0 (32. Sabitzer), 2:1 (40. Pink)

Gelbe Karten: Boller, Softic, Wimmer, TR. Scheiblehner, Benko bzw. TR. Micheu, Gkezos

Gelb/Rote Karte: TR. Micheu (86. Klagenfurt)

Rote Karte: Straudi (92. Klagenfurt)

stärkste Spieler: Polster, Müller, Benko bzw. Cvetko, Pink

Stimme zum Spiel:

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo