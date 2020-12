Das kleine Wiener Derby zwischen den Young Violets und Rapid II in der 2. Liga brachte keinen Sieger hervor. Die beiden Rivalen trennten sich mit einem 1:1-Remis. Beide Treffer fielen aus einem Elfmeter: In der 14. Minute traf El Moukhantir souverän in die Mitte, ehe Oliver Strunz in der 25. Minute vom Punkt erfolgreich war.

Schiedsrichter Grobelnik zeigt zweimal auf den Punkt

Die Jungveilchen erwischten den wesentlich besseren Start in dieses kleine Wiener Derby. Can Keles prüfte Rapid-Keeper Niklas Hedl, der erst kürzlich seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte, früh (4.). Kurz darauf mussten die Hütteldorfer erstmals wechseln: Paul Gobara konnte verletzungsbedingt nicht weitermachen. An seiner Stelle kam Patrick Obermüller ins Spiel.

Patrick Obermüller war erst wenige Augenblicke auf dem Feld, da verursachte er einen Strafstoß, nachdem er El Moukhantir auf der Ferse getroffen hatte. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher in die Tormitte - 1:0 (14.). Zehn Minuten später gab es auch einen Elfmeter für Rapid: Christian Schoissengeyr sprang das Leder nach einem Eckball an die Hand. Referee Grobelnik entschied sofort auf Strafstoß, den Oliver Strunz sicher ins Netz schoss - 1:1 (25.).

Große Torchancen waren im Derby eher Mangelware. Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe die Jungveilchen eine Doppelchance vorfanden. Zunächst schoss Braunöder aus kürzester Distanz knapp daneben, bevor ein abgefälschter Weitschuss von Can Keles an die Unterkante der Latte prallte. Letztlich ging es mit einem 1:1-Remis in die Kabinen.

Kaum Torchancen in Halbzeit zwei

Bei Rapid II kam zur Pause Elias Felber für Dejan Petrovic ins Spiel. Das Spiel gestaltete sich aber auch nach dem Seitenwechsel etwas zerfahren. Chancen gab es hüben wie drüben keine zu vermelden. In der 56. Minute stieg Schoissengeyr zum Kopfball hoch, doch der Versuch landete genau in den Händen von Niklas Hedl (56.). Erstmals richtig gefährlich in Halbzeit zwei wurde es nach etwas mehr als einer Stunde: Zimmermann kam nach einer Flanke Richtung zweite Stange aus spitzem Winkel zum Abschluss, schoss aber knapp drüber (63.).

El Moukhantir probierte es in der 72. Minute mit einem Schlenzer Richtung langes Eck, doch sein Schuss ging recht klar drüber. Von der Intensität und vom Tempo ließ das kleine Wiener Derby schwer zu wünschen übrig. Der auffälligste Austrianer El Moukhantir probierte es in der 86. Minute erneut aus der Distanz und verfehlte die rechte Stange knapp. Eine Schlussoffensive blieb auf beiden Seiten aus, sodass dieses kleine Wiener Derby mit einem 1:1-Remis endete. Mit demselben Ergebnis trennten sich vor zwei Wochen auch die beiden Kampfmannschaften.

2. Liga, 13. Runde

Young Violets - SK Rapid II 1:1 (1:1)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Grobelnik

Tore: El Moukhantir (14./Elfmeter) bzw. Strunz (25./Elfmeter)

Startelf Young Violets: Kos; Apollonio, M. Meisl, L. Prokop, Schoissengeyr; Braunöder, El Moukhantir, Radulovic; Keles, Mester, Pross

Startelf Rapid II: Hedl; Dijakovic, Gobara, Hajdari, Sulzbacher; Oda, Petrovic, Querfeld, Savic; Strunz, Zimmermann

Gelbe Karten: Keles (29.) bzw. Obermüller (14.), Bozic (81.), Dijakovic (82.)

von Ligaportal, Foto: Josef Parak