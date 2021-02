Am Samstagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SK Vorwärts Steyr und der SKU Amstetten. Amstetten gewinnt am Ende mit 2:1. Die Elf aus dem Mostviertel kann sich mit diesem Sieg viel Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Da der SKU über die gesamte Spielzeit die besseren Tormöglichkeiten hatte, ist der Sieg für die Gäste auch verdient. Steyr hatte im ersten Durchgang ein durchaus gutes Spiel abgeliefert - man lag auch nach 45 Minuten in Führung.

Halbzeitführung für Steyr

Die Anfangsphase in diesem Spiel verläuft offen. Beide Mannschaften agieren aber etwas zurückhaltend und nehmen noch kein Risiko ein. Generell sind die ersten 10 Minuten dieser Begegnung geprägt von vielen Zweikämpfen. Weiterhin tut sich in diesem Spiel kaum etwas. Beide Mannschaften neutralisieren sich weitgehend. Auf die erste erwähnenswerte Torchance warten wir hier in Steyr noch. Man merkt in jeder Aktion, wie wichtig dieses Spiel für beide Teams heute ist. In der 16. Minute die erste Chance in diesem Spiel: Der SKU nahe dran am 1:0! Langer Ball auf den rechten Flügel. Wale Alli setzt sich auf der Seite durch und bringt einen super Ball in die Mitte. David Peham löst sich, steht nicht im Abseits, bringt die Kugel aber aus wenigen Metern nicht an Keeper Bernhard Staudinger vorbei. Und auch die Vorwärts mit einer guten Chance! Das Spiel nimmt etwas an Fahrt auf! Hoher Ball der Hausherren in die Spitze. Mit etwas Glück kommt Marcel Monsberger aus guter Position zum Abschluss. Keeper Dennis Verwüster ist aber auf dem Posten und hat die Kugel ganz sicher. Dann die dickste Chance für den SKU - super Pass in die Tiefe. David Peham ist auf und davon und taucht auf halb-rechts alleine vor Keeper Bernhard Staudinger auf. Der Stürmer vergibt aber. Kurz darauf ein toller Freistoß von Steyr: Thomas Himmelfreundpointner probiert es aus gut 25 Metern. Der Ball geht wunderschön über die Mauer - ganz knapp vorbei. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es aber so weit. Steyr mit der wichtigen Führung - wieder die Hausherren mit dem hohen Ball nach vorne. Der Ball wird per Kopf zu Marcel Monsberger verlängert, der hat im Zentrum Platz und spielt gleich weiter auf halb-links. Michael Halbartschlager fackelt dann nicht lange, schaut auf, und zirkelt die Kugel mustergültig in die lange Ecke. Amstetten wirkt nach dem Gegentor zum 0:1 doch etwas verunsichert. Steyr agiert jetzt sehr abgebrüht und hat die Partie nun gut in den Griff bekommen. Dann geht es in die Kabinen.

Amstetten dreht die Partie

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer guten Chance für die Steyrer. Michael Halbartschlager setzt sich gut links im gegnerischen Strafraum durch. Der 28-jährige dann mit dem Hacken nach innen und dem Torschuss. Keeper Dennis Verwüster macht den Winkel aber gut zu und verhindert dadurch schlimmeres. In der 60. Minute Pech für Amstetten: Dino Kovacec setzt sich am linken Flügel super durch und zieht etwas in die Mitte. Der 27-jährige schaut dann auf und zieht aus der zweiten Reihe flach ab. Der Pfosten verhindert aber das Ausgleichstor. Die Niederösterreicher werden nun mutiger und probieren Druck auf das Heim-Tor zu erzeugen. Die Vorwärts kommt nur mehr selten aus der eigenen Hälfte heraus. Es sollte dann auch der Ausgleich gelingen. Eine Flanke von links kommt halbhoch in den ,,Fünfer". David Peham setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch und drückt die Kugel aus wenigen Metern über die Linie. Steyr protestiert, ein Foulspiel von David Peham wird reklamiert, doch das Schiedsrichter-Team gibt das Tor. Vertretbare Entscheidung! Dieses Tor hat sich der SKU mehr als nur verdient. Dann dreht Amstetten das Spiel innerhalb weniger Minuten. Der SKU macht einen 0:1 Rückstand weg und führt nun hier in Steyr mit 2:1. Ein Eckball von rechts kommt hoch in die Mitte. Steyr kann die Situation mit dem Kopf nicht ordentlich klären. Aus dem Rückraum zieht dann Martin Grasegger wunderschön ab - drin die Kugel. Kurz darauf die nächste Chance für die Gäste! Dino Kovacec mit dem nächsten Torschuss auf Seiten der Niederösterreicher. Der Schuss nicht so schlecht - knapp vorbei. Vorwärts Steyr findet in diesem Spiel überhaupt nicht mehr statt. Die Heim-Elf ist komplett verunsichert und kommt nicht mehr in die Nähe des gegnerischen Strafraumes. Auch in der Defensive die Vorwärts sehr fehleranfällig. Der SKU Amstetten führt in der EK Kammerhofer-Arena verdient mit 2:1. In der 85. Minute fast die Entscheidung in diesem Spiel: Daniel Markl setzt sich gut im gegnerischen Strafraum durch. Der Abschluss misslingt aber, fällt aber genau vor die Beine von David Peham, der das Leder dann aber aus wenigen Metern knapp neben das Tor setzt. In der 90. Minute doch noch die Chance auf das 2:2 für Steyr: Eine Flanke kommt von links hoch auf den zweiten Pfosten. David González Paz hat dann den Ausgleich am Fuß, doch die STANGE rettet für den SKU. Absoluter Wahnsinn! Das muss einfach das Tor für die Vorwärts sein. Dann ist es aber so weit. Der Schiri pfeift ab und Amstetten jubelt über drei Punkte.