Am Samstagmittag kam es in der 19. Runde in der 2. Liga zum Duell zwischen SK Rapid II und FC Dornbirn. Die Dornbirner gingen leicht favorisiert in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für die Wiener, die damit wichtige drei Punkte feiern.

(Photocredit: Harald Dostal)

Führung für Rapid

Rapid kommt nach wenigen Sekunden zum ersten Schuss aufs Tor. Fuchshofer probiert es aus gut 20 Metern. Sein Abschluss ist aber zu zentral und kein Problem für den Torhüter der Gäste. Dann flankt Savic von rechts in den Strafraum. In der Mitte kann sich Fuchshofer durchsetzen, nimmt den Ball direkt, doch Bundschuh ist wieder zur Stelle. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde findet auch Dornbirn besser ins Spiel und Rapid kommt damit nicht gut zurecht. Die Folge sind viele Fouls um das Dornbirner Spiel zu unterbinden. Kapitän Savic kam der ersten gelben Karte des Spiels noch davon. Dennoch gehört auch die nächste Chance Rapid. Kanuric bringt einen Freistoß aus 35 Metern vors Tor. Fuchshofer steigt am höchsten, doch sein Kopfball geht an der zweiten Stange vorbei. Nach knapp einer halben Stunde zapppelt das Leder im Netz, allerdings in jenem von Rapid: Rapid verliert den Ball in der eigenen Spielhälfte und dann geht es schnell. Wachter erkämpft sich den Ball, wird gefoult, doch er kann noch einen Pass ideal in den Lauf von Katnik spielen. Der Stürmer nimmt den Ball mit, läuft alleine auf den herauskommenden Torhüter Unger zu und schließt mit einem herrlichen Heber ab. Danach überschlagen sich die Ereignisse - Rapid kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss. Katnik rettet auf der Linie (vermeintlich mit der Hand). Der Schiedsrichter zögert keine Sekunde - gibt Elfmeter und schickt Katnik unter die Dusche. Es folgen hitzige Diskussion. Die Dornbirner Ersatzbank versucht Schiedsrichter Ristoskov Unterricht in Regelkunde zu geben. Schlussendlich bleibt der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung und Rapid vergibt den Elfmeter. Als schon niemand mehr mit einem weiteren Treffer vor der Pause rechent, steht es 1:1. Rapid kommt in der letzten Minute der Nachspielzeit noch zu einer Standardsituation. Kanuric flankt vors Tor auf die zweite Stange und Strunz köpfelt zum Ausgleich ein. Dann pfeift der Schiri ab.

Bunte Partie

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Dornbirner. Die zweite Spielhälfte beginnt, wie die Erste endete, mit einem Tor für Rapid - Bozic zirkelt einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer ins Tor zur Führung. Kurz darauf eine gute Möglichkeit zum Ausgleich für Dornbirn. Juppi steckt links durch auf Shabani. Sein Abschluss auf die zweite Stange geht nur knapp am Tor vorbei. In der 64. Minute kommt Zimmerschmid im Strafraum zu Fall. Dornbirn reklamiert wieder heftig Elfmeter, doch Schiedsrichter Ristoskov gibt Schwalbe und Gelb. Gut 10 Minuten vor Schluss kommt Rapid wieder zu einem Eckball. Dieser landet in den Händen des Tormannes der sogleich einen Konter einleitet, der wiederum sehr früh unterbunden wird. Dann erneut eine gute Möglichkeit für Rapid zur Vorentscheidung! Savic zieht aufs Tor, wird von Gobara unter Bedrängnis gebracht und zieht nach außen. Sein Abschluss fällt dann zu schwach aus und geht knapp neben das Tor. Dornbirn riskiert in Folge immer mehr, anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1 für Rapid. Savic muss einen Pass auf die zweite Stange nur mehr ins Tor schieben und sorgt damit wohl für die Entscheidung in diesem Spiel. Trotzdem gelingt den Dornbirnern noch der Anschlusstreffer. Andreas Malin versenkt das Leder im Kasten. Kurz darauf pfeift der Schiri ab.