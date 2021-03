Der FC Mohren Dornbirn 1913 hat die Verträge mit Trainer Markus Mader und Co-Trainer Klaus Stocker bis Sommer 2022 verlängert! Peter Handle, Sportlicher Leiter: „Das Trainergespann hat in den letzten 4 Jahren hervorragende Arbeit geleistet und deshalb werden wir mit ihnen auch in die neue Saison starten. Voraussetzung ist natürlich, dass wir unser Saisonziel - den Ligaerhalt - schaffen, damit wir unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen können.“

Vier Jahre finden eine Verlängerung

Markus Mader, Trainer: „Ich bin sehr glücklich über die Verlängerung. Wir haben in den letzten vier Jahren alle an einem Strang gezogen, deshalb macht es einfach viel Spaß für den FC Dornbirn zu arbeiten. Offensichtlich hat die Vereinsführung Vertrauen in uns und unsere Arbeit. Die Verlängerung sehen wir als große Wertschätzung.“

