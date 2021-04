Der FC Wacker Innsbruck hat in der 23. Runde der 2. Liga einen knappen 3:2-Auswärtssieg gegen den SV Horn gefeiert. Die Tiroler sorgten zwar in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse und führten zur Pause 3:1, doch in der zweiten Spielhälfte übernahmen die Waldviertler das Kommando. Mehr als der zweite Treffer wollte den Niederösterreichern jedoch nicht gelingen.

Unterhaltung pur im Waldviertel

Die erste Halbzeit gestaltete sich richtig schwungvoll und kurzweilig. Innsbruck übernahm von Beginn an das Kommando und gab in Person von Okan Aydin den ersten Warnschuss ab (11.). In der 18. Minute gingen die überlegenen Gäste in Führung: Zaizen bewies im Strafraum Übersicht und spielte zurück auf Florian Jamnig, der sich den Ball zurechtlegte und überlegt ins lange Eck traf - 0:1 (18.).

In weiterer Folge ließen die Innsbrucker gleich zwei Topchancen binnen zwei Minuten liegen. Zunächst verzog Zaizen nach Ronivaldo-Vorlage hauchzart (19.), ehe der Brasilianer auch Marco Holz bediente. Doch der Deutsche scheiterte aus kurzer Distanz an Antosch (20.). Die Waldviertler präsentierten sich in diesen Minuten völlig unsortiert und überfordert. Dennoch gelang den Hausherren aus dem Nichts der Ausgleich: Patrick Monteiro brachte das Leder scharf in den Strafraum, wo Denizcan Cosgun nur mehr abstauben musste - 1:1 (24.).

Nur zwei Minuten später stellten die Gäste den Vorsprung aber wieder her: Ronivaldo stieg bei einem Eckball von Viteritti hoch und köpfelte aus rund sieben Metern ein - 1:2 (26.). Wacker war auch in weiterer Folge die aktivere und gefährlichere Mannschaft: In der 32. Minute entschied Referee Weinberger nach einem Foul von Yilmaz an Zaizen zu Recht auf Strafstoß für Innsbruck, den Florian Jamnig im rechten unteren Eck versenkte. Daniel Antosch war zwar im richtigen Eck, aber nicht mehr am Ball dran - 1:3 (33.).

Horn übernimmt das Kommando und lässt Innsbruck zittern

Das Bemühen konnte man den Gastgebern allerdings nicht absprechen, denn auch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte präsentierten sich die Horner alles andere als zurückhaltend. Die Hausherren kamen dem Anschlusstreffer mit Fortdauer der zweiten Halbzeit immer näher: In der 72. Minute startete Cheukoua über rechts durch und flankte ins Zentrum, wo Toro zum Kopfball kam. Der Spanier brachte den Ball aber nicht an Knaller vorbei.

In der 86. Minute belohnte sich der SV Horn für die Drangphase und machte die Partie so richtig scharf: Diesmal brachte Marco Toro den Kopfball an Knaller vorbei und traf schön ins lange Eck (86.). Letztlich brachten die Gäste aus Tirol den knappen Vorsprung aber über die Zeit und holten einen verdienten Auswärtssieg.

2. Liga, 23. Runde

SV Horn - FC Wacker Innsbruck 2:3 (1:3)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Weinberger

Tore: Cosgun (24.), Toro (85.) bzw. Jamnig (18., 33./Elfmeter), Ronivaldo (26.)

Startelf Horn: Antosch; Bauer, Vasquez Diaz, Cosgun, Messerer, Neumayer, Sittsam, Yilmaz, Cheukoua, Monteiro, Toro

Startelf Innsbruck: Knaller; Hupfauf, Joppich, Kopp, Holz, Hubmann, Viteritti, Aydin, Jamnig, Ronivaldo, Zaizen

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Daniel Schönherr