Am Freitagabend kam es in der 25. Runde der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Horn und BW Linz. Die Gäste gingen als klarer Favorit in die Partie und konnten dieser Rolle letztlich auch gerecht werden, auch wenn sich die Horner wehrten. Das Spiel endete mit einem 2:1-Erfolg des Tabellenführers, der damit den Vorsprung auf die Konkurrenz hält.

Führung für Linz

Das Spiel beginnt munter und Linz ist das bessere Team. Nach nur fünf Minuten BW mit der ersten Möglichkeit - nNach einer Hereingabe von der rechten Seite kommt Dobras am linken Fünfereck über Umwege an den Ball. Sein Schuss geht aber knapp am kurzen Eck vorbei. Nach 14 Minuten ist es dann aber so weit: Pomer tankt sich über links durch und bringt im Strafraum den Ball auf die rechte Seite zum völlig freien Kostić. Der Flügelspieler braucht nur mehr ins leere Tor einschieben. Kurz darauf ist es Wimmer mit einem wuchtigem Freistoß aus 20 Metern in die Mauer. Kostic kommt am Fünfer an den Ball, wurschelt ihn aber nur mehr irgendwie Richtung Tor. Der Versuch rollt gegen den Pfosten. Dann haben die Linzer Pech. Dobras tritt die Ecke von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten zu Stefano Surdanovic. Der Serbe zieht ab und knallt den Ball gegen den Querbalken. Horn ist weitgehend harmlos und wird erst kurz vor der Pause aktiv. Cheukoua setzt sich auf rechts stark durch und bringt den Ball scharf in die Mitte. Toro verpasst haarscharf am Fünfer. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri zur Pause.

Horn gleicht aus

Die zweite Halbzeit beginnt mit besseren Hornern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen und gleich in ein Tor ummünzen können. Ein Freistoß von links kommt gefährlich auf das kurze Eck. Toro, mehrere Linzer und irgendwie rollt der Ball ins Linzer Tor. Auf den ersten Blick war es nicht ganz ersichtlich, ob es ein Eigentor war oder der Horner Stürmer traf. Damit ist wieder alles offen und das Spiel ist in Folge ausgeglichen. Die Tormöglichkeiten bleiben in dieser Phase aus. Dann ist es Horns Schimandl mit einem starken Antritt über rechts, zieht in die Mitte und schließt halblinks im Strafraum ab. Sein Schuss zischt aber knapp am langen rechten Kreuzeck vorbei. Dann gibt Linz wieder Gas. Ein bisschen an Tempo draufgegeben in den letzten Minuten und sofort macht es sich bezahlt. Nach einer Flanke von rechts kommt Stefano Surdanovic aus 15 Metern zum Abschluss. Er schießt in flach durch die Beine von Keeper Gessl. Jetzt ist Horn gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Gastgeber werfen alles nach vorne, doch es bleibt beim knappen Sieg der Linzer.