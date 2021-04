Im Duell zweier Tabellennachbarn siegte der FAC Wien gegen SC Austria Lustenau ganz knapp mit 1:0. In einer sehr ausgeglichenen Partie mit nur wenigen zwingenden Torchancen entschied Marco Sahanek das Spiel durch einen verwandelten Foulelfmeter in der 75. Minute für seine Farben.

Hinten souverän, vorne mangelhaft

Dabei waren es die Lustenauer, die druckvoller in das Spiel starteten. Hinten hatte die Elf von Alexander Kiene keine Probleme - nur in der Offensive, da fehlte die Durchschlagskraft. Obwohl die Lustenauer insbesondere auf der linken Seite durch Ranacher, Berger und Jaby immer wieder gute Ansätze erkennen ließen - eine wirklich gute Torchance konnten die Gäste in den ersten 45 Minuten nicht kreieren. Doch auch der FAC zeigte sich im Angriff wenig kreativ, einzig über Marco Sahanek ging immer wieder was. So auch in der 36. Minute, als Schierl seinen Schuss nur mehr mit Mühe über die Latte lenken konnte. Auch bei einer Gelegenheit durch Schmid zeigte der Keeper seine Klasse und parierte aus kurzer Distanz stark (34.).

Sahanek eiskalt

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich das Spielgeschehen sehr ausgeglichen. Der FAC kam aber besser aus der Pause, hatte durch Jurdik eine gute Möglichkeit - Schierl machte das kurze Eck aber zu (46.). Und auch Sahanek hatte die Führung auf dem Fuß: Nach guter Vorarbeit von Schmid versprang ihm der Ball aber, Glück für die Austria (56.). Auf Lustenauer Seite aber passierte nur mehr wenig vor dem Tor: Ein Weitschuss des eingewechselten Wallace (62.) war die beste Chance der Gäste in Durchgang zwei. Besser machte es der FAC: Marco Sahanek – bester Spieler am Platz – erzielte das entscheidende Tor nach einem Foulelfmeter (75.). Lustenau kam zwar durch Tabakovic noch zu einem gefährlichen Kopfball - Jenciragic war aber zur Stelle (90./+1). Somit rettete der FAC den Vorsprung über die Zeit und verbessert sich zwischenzeitlich auf den achten Tabellenplatz.

2. Liga, 25. Runde

FAC Wien - SC Austria Lustenau 1:0 (0:0)

FAC-Platz; 0 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 75. Marco Sahanek (Foulelfmeter)

Startelf FAC: Jenciragic - Rasner, Bubalovic, Plavotic, Holzmann; Sahanek, Krainz, Felber, Skrivanek; Jurdik, Schmid

Startelf Lustenau: Schierl - Gmeiner, Maak, Cissokho, Berger; Baiye, Grabher; Stefanon, Jaby, Ranacher; Tabakovic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media