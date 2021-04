Vor 50 Fans empfing der FC Mohren Dornbirn 1913 auf der heimischen Birkenwiese den FC Juniors OÖ. Trotz eines wahren Chancenwuchers der Rothosen endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg der Juniors, die Dornbirner Nachlässigkeiten im Abwehrspiel eiskalt bestraften. Durch den Sieg schieben sich die Oberösterreicher vorübergehend auf den achten Tabellenplatz und festigen ihre Platzierung im Tabellenmittelfeld.

Gurschler versenkt den Ball - zum Leidwesen der Gastgeber

Die Juniors OÖ startete deutlich wacher in die Partie und hatten mehr Zug zum gegnerischen Tor. Ein erstes Mal kam Gefahr auf, als Boller einen Ball auf's Tornetz zirkelte (5.). Auch Succar prüfte wenig später Dornbirns Keeper Bundschuh - der konnte den Kopfball aber noch über den Querbalken lenken (8.). Nur eine Minute später war es dann aber soweit: Die Juniors kamen durch Michlmayr über die rechte Seite, seine Hereingabe landete zwar nicht bei Succar - dafür versenkte Felix Gurschler den Ball unabsichtlich im eigenen Tor (9.). Dem Dornbirner Abwehrspieler war aber keine Schuld zuzuschieben, in der Situation musste er an den Ball. Nichtsdestotrotz: Das 1:0 für die Juniors. Anschließend spielte nur mehr der Gastgeber. Immer wieder war es Zimmerschied, der für die Rothosen gefährliche Aktionen herausspielte. So auch in der 18. Minute, als er aus kurzer Distanz nur mehr an Lawal scheiterte. Auch in der 24. Spielminute tauchte er gefährlich vor dem Tor auf - mit dem schwachen linken Fuß haute er den Ball aber am kurzen Eck vorbei. Kurz vor der Pause hatte dann Egzon Shabani die große Möglichkeit auf den Ausgleich, hatte Zeit und Platz im gegnerischen Sechzehner. Nachdem er einen Juniors-Verteidiger noch gut aussteigen lassen hatte, haute er den Ball aber weit am Kasten vorbei. Die Juniors retteten die Führung in die Pause.

Verschwenderische Rothosen

Auch nach der Pause hatten die Rothosen noch beste Möglichkeiten, das Spiel zu drehen. Saleh tauchte etwa in der 51. Minute vor dem Juniors-Tor auf - Lawal und die Latte verhinderten aber seinen Treffer. Und auch Zimmerschied blieb weiter gefährlich: Erst marschierte er die linke Seite entlang, entschied sich dann aber gegen den Pass zum mitgelaufenen Shabani. So hielt Lawal im Eins-gegen-Eins dann klasse, den Nachschuss brachten die Dornbirner erneut nicht im Kasten unter (55.). So nutzten die Juniors die Gunst der Stunde, schalteten nach einem missglückten Abstoß von Bundschuh schnell um, Benko spielte auf den eingewechselten Plojer, der schob zum 0:2 ein (64.). In weiterer Folge brach Dornbirn erneut auseinander, offenbarte in der Defensive Lücken. Plojer traf noch einmal die Stange (74.), drei Minuten später sorgte Valentino Müller mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Entscheidung und den 0:3-Endstand. Die Juniors gestalteten den Rest der Partei kräfteschonend, die Elf von Markus Mader verpasst es, noch den Ehrentreffer zu erzielen.

2. Liga, 25. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - FC Juniors OÖ 0:3 (0:1)

Stadion Birkenwiese; 0 Zuschauer; SR Gishamer

Tore: 9. Felix Gurschler (Eigentor), 64. Patrick Plojer, 77. Valentino Müller (Foulelfmeter)

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Friedrich, Allgäuer, Gurschler, Shabani, Joppi, Wächter, Kircher, Saleh, Katnik, Zimmerschied

Startelf Juniors OÖ: Lawal - Canote, Wallquist, Oh, Hong, Müller, Benko, Wild, Boller, Michlmayr, Sulejmanovic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media