Im Spitzenspiel der 2. Liga trafen der FC Wacker Innsbruck und der SK Austria Klagenfurt aufeinander. Für beide Mannschaften war dies das Spiel der Spiele, die Gastgeber wollte gewinnen um an Klagenfurt vorbeiziehen zu können - auf der Gegenseite wollte die Klagenfurter Austria mit drei Auswärtspunkten den Abstand zu den Tirolern vergrößern. Das Spiel musste zwischenzeitlich unterbrochen werden - ein Bengale hatte das Dach in Brand gesetzt. Am Ende setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch und ziehen in der Tabelle an Klagenfurt vorbei. Der Kampf ums Relegationsticket bleibt also weiter spannend.

Nach 28 Minuten führte der FC Wacker Innsbruck bereits mit 2:0

Vom Start weg merkte man beiden Teams an, dass sie diese Partie unbedingt für sich entscheiden wollten. Die Räume wurden eng gemacht und die Partie wurde auf hohem Tempo geführt. Die Gastgeber führten zwar Regie, die Kärntner standen aber defensiv sehr kompakt und sicher. Die erste Möglichkeit in diesem Spiel hatte Austria Klagenfurt: Der Innsbrucker Marco Holz leistete sich einen schlimmen Patzer und spielte einen Rückpass direkt zu Tim Maciejewski - der Klagenfurter zog aus 16 Metern ab - der Ball ging übers Tor. In der 16. Minute zelebrierte Wacker Innsbruck einen Bilderbuchkonter - Lukas Hupfauf brachte eine Flanke auf die zweite Stange - Fabio Viteritti löste sich genau im richtigen Moment, ließ Keeper Phillip Menzel keine Chance und traf zum 1:0 für sein Team. Trotz Rückstand waren die Klagenfurter aber keinesfalls verunsichert und blieben weiterhin dran. Effizienter waren aber heute die Innsbrucker: In der 28. Minute setzte Marco Knaller mit einem weiten Abschlag Ronivaldo in Szene. Der Brasilianer nahm sich die Kugel schön herunter und bediente Lukas Fridrikas - der Innsbrucker Torgarant fackelte nicht lange und nagelte das Leder aus 20 Metern zum 2:0 in die Maschen. Jetzt herrschte Aufruhr im Stadion - plötzlich flogen Bengalos auf das Spielfeld - scheinbar hatten vor dem Stadion feiernden Tiroler Fans diese über das Stadiondach geworfen. Ein Vogelnest am Stadiondach brannte, die Einsatzkräfte waren sofort vor Ort - Schiedsrichter Felix Ouschan musste die Begegnung in der 42. Minute für ca. 15 Minuten unterbrechen. Eine sehr ungewöhnliche Situation für alle Akteure, die die Löschaktion mit teilweise ängstlichen Blicken beobachteten. Die restlichen drei Minuten der ersten Spielhälfte wurden danach zu Ende gespielt - mit dem 2:0 ging es dann in die offizielle Halbzeitpause.

Nach der 2:0 Führung rasteten einige Innsbruck-Fans vor dem Stadion aus und wollten scheinbar Feuer unters Dach bringen: Bengalen wurden über das Dach geworfen und setzten ein Vogelnest in Brand - die Feuerwehr musste löschen.

Lukas Fridrikas trug sich einmal mehr in die Torschützenliste ein und erzielte seinen 12. Saisontreffer

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs brannte es wieder - diesmal aber Gott Sei Dank nicht mehr auf dem Dach - sondern vor dem Tor der Hausherren. Philipp Hütter zirkelte eine Flanke in den ,,Fünfer". Patrick Greil setzte sich durch und machte per Kopf das Anschlusstor. Jedoch die Klagenfurter jubelten zu früh - der Assistent Markus Gutschi hob Fahne und das Tor zählte nicht. Die Gäste wurden jetzt stärker - und waren immer wieder durch Konter gefährlich. In der 51. Minute wurde Patrick Greil am rechten Flügel gut bedient. Der gebürtige Salzburger brachte die Flanke punktgenau in die Mitte - Markus Pink und auch Benjamin Hadžić erreichten die Kugel im Zentrum aber nicht - so blieb der Spielstand weiterhin unverändert. Die nächste Gelegenheit fanden wiederum die Gäste vor: Patrick Greil tauchte, nach perfektem Zuspiel von Patrick Greil alleine vor Keeper Knaller auf, konnte den Innsbrucker Schlussmann aber nicht bezwingen. Jetzt versuchten beide Teams das Mittelfeld mit langen schnellen Pässen zu überbrücken - die Feldhoheit hatten aber trotzdem die Klagenfurter inne - zumindestens bis zur 73. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Atsushi Zaizen bediente an der Strafraumgrenze Florian Jamnig - er drückte den Ball über die Linie - das Tor zählte aber wegen Abseits nicht. Innbruck riss jetzt das Ruder an sich - wohl auch weil Klagenfurt nun etwas müde wirkte - und hielt den Ball gut in den eigenen Reihen. Einmal waren dann noch die Gäste dran - Darijo Pecirep kam aus kurzer Distanz zum Kopfball - der Innsbrucker Keeper Marco Knaller vereitelte diese Topchance aber mit einer Glanzparade. Das war es dann auch gewesen in Innsbruck - der FC Wacker besiegte Austria Klagenfurt mit 2:0 und überholt die Kärnter in der Ligatabelle.

FC WACKER INNSBRUCK - SK AUSTRIA KLAGENFURT 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (17. Viteritti), 2:0 (28. Fridrikas)

Tivoli; 0; Ouschan - Gutschi - Beganovic

Aufstellungen:

Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Darijo Grujcic, Lukas Hupfauf (K) (90. Kofler), Alexander Joppich, Florian Kopp - Florian Jamnig, Fabio Viteritti (84. Hadzic), Clemens Hubmann, Marco Holz - Lukas Fridrikas (71. Zaizen), Ronivaldo Bernardo Sales (84. Gründler)

Austria Klagenfurt: Phillip Menzel - Kosmas Gkezos (K), Thorsten Mahrer, Ivan Saravanja (78. Rusek) - Patrick Greil, Alex Timossi Andersson (46. Hütter), Christopher Brian Cvetko, Simon Straudi, Tim Maciejewski (46. Hadzic), Fabio Markelic (78. Pecirep) - Markus Pink

Stimmen zum Spiel:

Fabio VIteritti, Torschütze Wacker Innsbruck:

"Wir waren in der ersten Hälfte gut im Spiel. Der Sieg war brutal wichtig für uns, vorallem für das Selbstvertrauen. Nach der Systemumstellung von Klagenfurt haben wir uns im zweiten Durchgang schwerer getan unser Tormann hat heute unglaublich gut gehalten.

Marco Knaller, Wacker Innsbruck:

"Ich bin dafür da, wichtige Bälle zu halten. Nein, Spaß beiseite, ich bin froh, dass ich der Mannschaft heute so helfen konnte. Der Sieg war verdient für uns, die nächsten fünf Runden werden besonders spannend."

Phillip Hütter, Spieler Austria Klagenfurt:

"Wir haben die erste Halbzeit verschlafen und sind nicht gut in die Partie gestartet. Wenn wir denn Sitzer zu Beginn reinmachen, schauts vielleicht anders aus. In Hälfte Zwei können wir uns nichts vorwerfen, wir haben alles investiert, leider war das Glück nicht auf unserer Seite. Die Liga ist sehr ausgeglichen, wir müssen jetzt jede Runde voll Gas geben. Wir glauben an uns und sind fest davon überzeugt, denn Relegationsplatz zu holen."

Peter Pacult, Trainer Austria Klagenfurt:

"Wie ich schon vor dem Spiel gesagt habe, haben Kleinigkeiten die Partie entschieden. Wir haben es verabsäumt das erste Tor zu schießen. Wacker Innsbruck hat das Tor gemacht und somit gewonnen. Beide Mannschaften haben jetzt noch fünf schwere Spiele, wir sind nur einen Punkt hinten. Schade, dass wir heute nicht die drei Zähler geholt haben aber so bleibts wenigstens spannend."

by René Dretnik

Fotos: Daniel Schönherr, Alex Zorzi

