Der FC Liefering empfing in Grödig den FC Mohren Dornbirn 1913 beim Versuch, die Tabellenführung zurückzuerobern. Zumindest ein Sieg gewann der Elf von Noch-Trainer Jaissel dabei. Nach einer starken ersten Hälfte und spannenden zweiten 45 Minuten schickten die Jungbullen die Rothosen knapp mit 3:2 nach Hause.

Liefering mit Traumstart

Die Gastgeber starteten hellwach in die Partie, dominierten die Anfangsphase nach Belieben. Und gingen auch in Führung: Nach einem Kjaergaard-Zuspiel schnappte die Dornbirner Abseitsfalle nicht zu, Šeško konnte alleine über das halbe Spielfeld marschieren und schob den Ball zwischen den Beinen von FCD-Keeper Bundschuh in die Maschen (9.). Doch Dornbirn wurde stärker, hatte durch Friedrich und Mujić in der 20. Minute eine Doppelchance - Ersterer stand allerdings im Abseits. Besser klappte es dann drei Minuten später: Ein Standard von Felix Gurschler flog über die Köpfe der Mauer, fand Zimmerschied am zweiten Pfosten. Der Deutsche - abermals Dreh- und Angelpunkt im Dornbirner Offensivspiel - drückte den Ball eiskalt zum 1:1 über die Linie. Doch noch vor der Pause legten die Jungbullen doppelt nach. Erst durch Luka Reischl, der Mario Jokic entwischte und zum 2:1 einschob (32.). Dann durch Forson, der nach einem Kjaergaard-Solo auf der rechten Seite mitlief, von der Sechzehnerkante abzog - und Bundschuh keine Chance ließ (41.). Auch, weil Gurschler den Ball noch abfälschte.

Spannung nach dem Seitenwechsel

Doch obwohl das 3:1 zur Pause deutlich wirkte - das Spiel zeigte sich weiter spanned. So wurde den Messestädtern nach einer Ellbogen-Abwehr von Dedic erst ein Strafstoß verwehrt (49.) - in der 56. Minute kamen die Rothosen aber dennoch noch einmal heran. Nach einer Zimmerschied-Ecke stand Prirsch ganz allein auf Höhe des Elferpunktes und köpfte in bester Goalgetter-Manier zum 3:2 ein. In weiterer Folge wurde es noch unterhaltsamer. Liefering traf durch Kjaergaard das Lattenkreuz (60.), Zimmerschied scheiterte an Stejskal, der das kurze Eck dichtmachte (62.). Liefering wurde immer wieder über die rechte Seite gefährlich, zeigte sich aber zu verschwenderisch in der Chancenverwertung. Besonders der eingewechselte Havel hätte das Spiel früher entscheiden können. In der 91. Minute wartete er aber zur lange, Gurschler rettete zur Ecke. Und in der fünften Minute der Nachspielzeit lief er ganz allein auf's Tor - rutschte aber weg und verpasst den Ball. Nichtsdestotrotz: Liefering brachte das 3:2 über die Zeit und durfte sich über drei Punkte freuen. Einziger Wermutstropfen dabei: Daouda Guindo verletzte sich in einem Zweikampf und musste von den Sanitätern vom Platz gebracht werden.

2. Liga, 26. Runde

FC Liefering - FC Mohren Dornbirn 1913 3:2 (3:1)

Das.Goldberg Stadion; 0 Zuschauer; SR Sadikovski

Tore: 9. Benjamin Šeško, 32. Luka Reischl, 42. Amankwah Forson bzw. 23. Tom Zimmerschied, 56. Florian Prirsch

Startelf Liefering: Stejskal - Wallner, Okoh, Dedic, Prass, Kjaergaard, Šeško, Forson, Aigner, Guindo, Reischl

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Jokic, Prirsch, Friedrich, Gurschler, Shabani, Joppi, Wächter, Katnik, Zimmerschied, Mujic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: GEPA pictures