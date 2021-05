Am 27. Spieltag traf in der 2. Liga der SK Austria Klagenfurt auf den FC Juniors OÖ. Und dabei gelang es den Kärntnern, drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf gutzuschreiben. Was heißt, dass das Duell mit den Innsbruckern seine Fortsetzung findet. Drei Runden sind noch ausständig, die Tiroler weisen gegenwärtig einen Punkt Vorsprung auf. Die Juniors OÖ stellten einmal mehr unter Beweis, dass man in der Lage ist, gegen jeden Gegner in der Liga, gute Figur abzugeben. Woran es aber noch zu arbeiten gilt, ist, dass man sich für die Bemühungen eben auch belohnen muss.

(Mit seinem Treffer zum 2:1 bringt Christopher Cvetko die Klagenfurter in der 43. Minute, gegen seinen ehemaligen Verein, auf die Siegerstraße)

Klagenfurt steht gehörig am Prüfstand

Während es für die Klagenfurter noch um das Eingemachte geht, sprich um den Playoff-Platz, der die Fahrkarte in Richtung Bundesliga darstellt, kann es die Talenteschmiede aus Oberösterreich so weit ruhig angehen. Zuletzt wechseln bei den Juniors OÖ in der Fremde Licht und Schatten ab. Klagenfurt will die Chance ergreifen und endlich wieder Oberhausluft schnuppern. Dazu ist in erster Instanz aber einmal nötig, vor Mitstreiter Innsbruck, der zuletzt den GAK mit 5:1 besiegt hat, platziert zu sein. Die Pacult-Truppe ist es auch, die vom Start weg sehr darum bemüht ist, die "Pflichtaufgabe" zu erledigen. Aber mit Fortdauer der Partie finden sich auch die Gäste immer besser zurecht. Aber die erste Torgelegenheit verzeichnen die Klagenfurter in der 9. Minute. Greil scheitert nach Moreira-Zuspiel aber an Keeper Lawal. Die Kärntner erarbeiten sich auch danach spielerische Vorteile. Aber der Gegner versteht im Kollektiv stark aufzutreten. Demnach sind Torchancen auch Mangelware. So kommt es dazu, dass die Begegnung ohne große Höhepunkte so vor sich dahinplätschert. Dann aber kommt die 31. Minute: Nach einem weiten Straudi-Einwurf hat die Juniors-Abwehr den 20-jährigen Schweden Alex Andersson nicht am Radar, der die Austria mit 1:0 in Führung bringt. Aber die Wieland-Mannen wissen bald schon eine Antwort zu geben. 37. Minute: Gkezos mit dem Fehlpass im Mittelfeld, dann bedient Michlmayr, Angreifer Patrick Plojer, der den 1:1-Gleichstand herstellt. 43. Minute: Christopher Cvetko nimmt Maß aus 22 Metern, sein Schuss gegen die Ex-Kollegen sollte passen - Halbzeitstand: 2:1.

Für die Juniors OÖ reicht es nur zu Teilerfolgen

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Oberösterreicher in der ersten Hälfte hervorragend verkaufen können, ist auch im zweiten Durchgang noch vieles vorstellbar. Wenngleich die "Violetten" wohl alles verfügbare in die Waagschale werfen werden, um die so wichtigen drei Punkte verbuchen zu können. Den Juniors OÖ gelingt es dann auch nach dem Seitenwechsel, den höher eingeschätzten Klagenfurtern Paroli zu bieten. Was sich bei der Spielanlage der Hausherren, die sehr bedacht an die Sache herangehen, ablesen lässt. In der 53. Minute bietet sich Markus Pink die Gelegenheit auf das 3:1, aber Gästekeeper Tobias Lawal packt erfolgreich zu. Auf der Gegenseite sind die Juniors OÖ jederzeit imstande, Nadelstiche zu setzen. 65. Minute: Ein Müller-Schuss verfehlt nur knapp den Kasten des Gastgebers. 66. Minute: Hong bekommt das Ding nicht geklärt, Pink zieht ab und trifft Patrick Greil am Kopf - neuer Spielstand: 3:1. Nur drei Minuten später hätte es eigentlich 3:2 stehen können (müssen), aber Benko lässt einen Sitzer ungenützt. So aber ist es für die Heimischen in weiterer Folge eine Aufgabe der einfacheren Sorte, die drei Zähler erfolgreich zu verwalten. 82. Minute: Erneut finden die Gäste die Chance auf den zweiten Treffer vor. Der eingewechselte Nakamura findet aber in Austria-Torhüter Menzel seinen Meister. So bleibt es letztendlich beim 3:1-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Klagenfurt am Mittwoch, 12. Mai um 20:25 Uhr beim FC Liefering. Die Juniors OÖ besitzen bereits um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Blau-Weiß Linz.

SK AUSTRIA KLAGENFURT - FC JUNIORS OÖ 3:1 (2:1)

Wörthersee Stadion, keine Zuseher, SR: Kijas - Tekeli - Telek (NÖ)

Austria Klagenfurt: Menzel, Moreira, Gkezos, Mahrer, Greil (89. Mc Moordy Hüther), Cvetko, Rusek, Straudi, Andersson (73. Paul), Maciejewski (73. Miesenböck), Pink (92. Hadzić)

FC Juniors OÖ: Lawal, Softic, Wild, Boller, Oh (67. Bačkulja), Hong, Plojer (67. Nakamura), Müller, Sulejmanovic (56. Wallquist), Succar (56. Benko), Michlmayr (81. Würdinger)

Torfolge: 1:0 (31. Andersson), 1:1 (37. Plojer), 2:1 (43. Cvetko), 3:1 (66. Greil)

Gelbe Karte: Cvetko (Klagenfurt)

stärkste Spieler: Greil, Cvetko, Moreira bzw. Wild, Boller, Müller

Stimmen zum Spiel:

Peter Pacult, Trainer Klagenfurt:

"Die Burschen sind von Beginn an marschiert und haben sich gegen einen starken Gegner unter dem Strich verdient durchgesetzt.“

Andreas Wieland, Trainer Juniors OÖ:

“In den ersten 30 Minuten bereitete uns der Gegner große Probleme. Danach hatten wir das Spiel gut im Griff, konnten aber die Räume und Möglichkeiten, die uns Austria Klagenfurt gegeben hat, nicht entscheidend nutzen. Die Art und Weise wie wir uns vor den Gegentoren und beim Ausspielen unserer Torchancen verhalten, ärgert mich dabei am meisten.”

Tobias Lawal, Torhüter Juniors OÖ:

“In einigen Phasen haben wir gezeigt was wir draufhaben aber die Situationen oft einfach nicht mit voller Entschlossenheit fertig gespielt. Wir wollten mit einem Aufstiegsaspiranten mithalten und auf jeden Fall Punkte mit nach Pasching nehmen. Zusammengefasst war es über 90 Minuten heute zu wenig. Am Mittwoch erwartet uns gegen Blau Weiß Linz schon das nächste Topspiel.”

