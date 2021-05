Der SV Horn duellierte sich am 28. Spieltag in der 2. Liga mit dem KSV 1919. In einer sehr mitreissenden und brisanten Begegnung führten die Gäste zwar früh mit 1:0, konnten ihren Vorsprung aber nicht über die Zielgerade bringen. Für den KSV war heute kein guter Tag - die Mürztaler verschossen beim Spielstand von 1:1 einen Elfmeter. Die Gastgeber bewiesen Moral und unbedingten Siegeswillen, holten den Rückstand auf und gewannen am Ende mit 2:1.

Der SV Horn holte einen 0:1 Rückstand auf und holt die drei Punkte im eigenen Stadion

Die Gäste aus der Steiermark starteten sehr gut in diese Begegnung - nach sieben Minuten stand es bereits 0:1 für den KSV 1919. Nach einem schnellen Angriff der Falken über die linke Seite konnte der herausstürmende Horn-Torhüter Sebastian Gessl den Ball nicht sicher aufnehmen, Dejan Sarac stand genau richtig und schob den Ball seelenruhig ins Tor. Die Hausherren ließen sich aber durch den raschen Rückstand aber nicht beirren und versuchten immer mehr dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Es dauerte aber dennoch nahezu 20 Minuten ehe der SV Horn das erste mal gefährlich vor dem KSV-Tor in Erscheinung trat. Marco Siverio Toro kam nach einem Freistoß zum Kopfball - er konnte diesen jedoch nicht drücken und setzte ihn deshalb deutlich über das Tor. Jetzt waren wieder mal die Gäste an der Reihe - Leo Mikic dribbelte sich an der Strafraumkante fest, ferselte die Kugel in den Lauf von Fischl, der Stürmer haute den Ball aber über den Kasten. Die Gastgeber wurden jetzt immer gefährlicher, waren immer öfter vor dem KSV-Tor zu sehen und erzielten in der 41. Minute den verdienten Ausgleich. Burak Yilmaz setzte einen Freistoß ab, diesen Ball konnte Christopher Giuliani gerade noch an die Querlatte lenken, Alexander Briedl bekam den zweiten Ball - übergab ihn an Deniszan Cosgun - letzerer bedankte sich und traf zum 1:1 Ausgleich. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand, ohne viel Nachspielzeit holte Schiedsrichter Arnes Talic die Protagonisten in die Kabinen.

Dino Musija konnte beim Stand von 1:1 seinen Elfmeter nicht im Tor unterbringen.

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn hatte der SV Horn die nächste Möglichkeit. Burak Yilmaz schickte Deniszan Cosgun auf der linken Seite, doch er setzte den Ball aus spitzem Winkel ins Außennetz. Das Spiel wurde jetzt etwas zerfahren und war von vielen kleinen Fouls und Mittelfeldgeplänkeln geprägt. Die Hausherren drückten aber weiter, wollten unbedingt den Siegestreffer erzielen. Burak Yilmaz und Andree Neumayer vermochten es bei ihren Chancen aber nicht das Runde ins Eckige zu bringen. Doch dann urplötzlich - wie aus dem Nichts waren die Kapfenberger mal vor dem Tor der Horner anzutreffen - und der Schiedsrichter pfiff auch gleich Elfmeter. Jetzt konnte sich der Horner Schlussmann Sebastian Gessl auszeichnen - er erriet die Ecke und parierte den schwach geschossenen Strafstoß von Dino Musija. Jetzt ging die Post ab in der Horn-Arena, die Gastgeber - scheinbar beflügelt vom gehaltenen Elfmeter - warfen jetzt noch mal alles nach vorne. In der 81. Minute wurden der Wille und der Mut belohnt. Alexander Briedl zirkelte einen Freistoß an die zweite Stange und Kapitän Florian Sittsam beförderte das Leder zum 2:1 Führungstreffer ins Tor. Jetzt wollte es der Kapfenberger SV noch einmal wissen - zündete ein Offensivspektakel - doch sie vermochten es nicht, den Ball in die Gefahrenzone zu bringen. Nach 96 Minuten war die Begegnung dann zu Ende und der SV Horn ließ sich als verdienter und würdiger Sieger feiern.

SV HORN - KSV 1919 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (7. Sarac), 1:1 (41. Cosgun), 2:1 (80. Sittsam)

Sparkasse-Horn-Arena; 0; Talic - Schreiner - Borucki

Aufstellungen:

Horn SV: Sebastian Gessl - Julian Klar, Viktor Winter, Jürgen Bauer - Florian Sittsam (K), Denizcan Cosgun, Alexander Briedl, Andree Neumayer, Burak Yilmaz, Christoph Messerer - Marco Siverio Toro

Kapfenberger SV: Christopher Giuliani - Amar Kvakic (K), Mario Cetina, Denis Kovacevic - Dejan Sarac, Martin Gschiel, Elvedin Heric, Paul Sarac - Dino Musija, Leo Mikic, Sascha-Martin Fischl (46. Eloshvili)

Stimmen zum Spiel:

Andreas Zinkel, Geschäftsführer Horn:

"Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Der parierte Elfmeter hat uns im Spiel gehalten. Der Sieg geht aber auf alle Fälle in Ordnung. Wir haben die gesamte Saison hindurch schon sehr viel Pech gehabt, in den vergangenen Runden ist das Glück wieder ein wenig zu uns zurückgekehrt. "

David Sencar, Co-Trainer Kapfenberg:

"Es haben heute einige junge Spieler eine Chance bekommen. Wir sind in Führung gegangen, haben die Chance auf 2:0 nicht gemacht, dann auch noch einen Elfmeter verschossen. Die alte Fussballerweisheit, wer die Tore nicht macht - bekommt sie, ist heute wieder eingetroffen."

