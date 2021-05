Am 28. Spieltag traf in der 2. Liga der FC Juniors OÖ auf den FC Blau-Weiß Linz. Und dabei gelang es dem Gastgeber, sich erfolgreich dem Elan der "Königsblauen" zu stellen. Mehr noch, in der 83. Minute markierte der eingewechselte Japaner Keito Nakamura den einzigen Treffer bei diesem "OÖ-Derby". Damit ging auch die stolze Serie, von 11 unbesiegten Spielen, bei den Blau-Weiß zu Ende. Trotzdem bleibt die Chance für die Linzer aufrecht, sich noch den Meistertitel zu schnappen.

(Oftmals, wie auf diesem Dostal-Bild, kam es zu hartumkämpften Luftduellen)

Die Gäste laufen vergeblich an

Die Wieland-Truppe schafft es vom Start weg, dem Favoriten die Stirn zu bieten bzw. das angeschlagene Spieltempo mitzuhalten. Mit Fortdauer der Begegnung erarbeiten sich die Linzer dann aber doch entsprechende Vorteile. Zur ersten Torchance gelangt dann Surdanovic nach einer gespielten Viertelstunde. Der Gästeangreifer lässt diese aber ungenützt. Im Gegenstoß bietet sich den Hausherren dann die Möglichkeit auf das 1:0. In-pyo Oh kommt flott in den Sechzehner eingelaufen, legt quer auf Metehan Altunbas. Der Türke verpasst den Ball allerdings alleine vor Keeper Schmid. Das Derby bleibt auch danach abwechslungsreich und kurzweilig. So ist es vorerst Dobras und dann auf der Gegenseite Müller, die weitere Gelegenheiten vorfinden. Im Finish der ersten Hälfte wollen es die Brunmayr-Schützlinge noch einmal wissen. Aber trotz einiger brenzliger Situationen (Schubert, Dobras), gelingt es den Juniors OÖ, den torlosen Spielstand in die Halbzeitpause zu bringen.

(Juniors-Keeper Tobias Lawal packt feste zu. Er schafft es als einer der wenigen Tormänner, gegen Blau-Weiß die Null zu halten)

Nakamura markiert Siegestreffer

Man darf gespannt sein, ob es der Platzherr schafft, die "Königsblauen" auch im zweiten Durchgang, an die Leine zu nehmen. Denn wenn das Werkl der Blau-Weißen einmal beginnt auf vier Zylindern zu laufen beginngt, könnten für die Juniors OÖ noch turbulente Zeiten zukommen. Aber auch nach dem Seitenwechsel gelingt es dem Platzherrn, sich formatfüllend in Szene zu setzen. Die Gäste sind zwar nach wie vor das spielbestimmende Team. Aber der Talenteschmiede des LASK gelingt es immer wieder, gefährliche Nadelstiche zu setzen. 53. Minute: Große Chance der Hausherren! Nach einem Angriff über rechts kommt Altunbas am Fünfer zum Schuss. Er setzt den Ball aber knapp am Pfosten vorbei. So kommt es, dass die Begegnung ausgeglichen die Schlussphase erreicht. Dann bricht die 83. Minute herein: Hyun-seok Hong tankt sich auf links durch und bedient in der Mitte den völlig freien, eben erst eingewechselten Japaner Nakamura. Der schaut auf und schiebt das Leder gekonnt in die untere Ecke. Dieses 1:0 bringen die Juniors OÖ dann auch über die verbleibende Spieldistanz. In der vorletzten Runde besitzen die Juniors OÖ am Sonntag, 16. Mai um 14:30 Uhr das Heimrecht gegen Lafnitz. Blau-Weiß Linz ist zur selben Zeit der Gastgeber gegen die Young Violets.

FC JUNIORS OÖ - FC BLAU-WEISS LINZ 1:0 (0:0)

Raiffeisen Arena, keine Zuseher, SR: Untergasser (Kärnt.) - C. Schüttengruber - Undesser

FC Juniors OÖ: Lawal, Softic, Wallquist, Wild, Boller, Oh (79. Sulejmanovic), Hong, Müller, Benko, Altunbas (59. Succar), Michlmayr (79. Nakamura)

FC Blau-Weiß Linz: Schmid, Strauß, Mitrović, Wimmer, Schantl, Gemicibasi (86. Gasperlmair), Pomer, Brandner, Dobras (80. Huber), Schubert, Surdanovic (69. Kostić)

Tor: 1:0 (83. Nakamura)

Gelbe Karten: Boller bzw. Pomer, Gemicibasi, Brandner

stärkste Spieler:

Stimme zum Spiel:

Andreas Wieland, Trainer Juniors OÖ:

"Ich freue mich riesig für die Mannschaft, dass sie sich nach den letzten Spielen heute mit einem Sieg im Derby belohnt hat. Es war ein ausgeglichenes Spiel gegen einen sehr guten Gegner, in dem wir im richtigen Moment das entscheidende Tor erzielt haben. Wir können nun mit Selbstvertrauen in die letzten zwei Spiele gehen und wollen auch diese positiv bestreiten."

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo