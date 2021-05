Am 29. Spieltag traf in der 2. Liga der SK Austria Klagenfurt auf den SV Horn. Und dabei gelang es der Austria die "Pflichtaufgabe" gegen den Nachzügler zu erfüllen. Aber die Entscheidung, wer Relegation gegen St. Pölten spielt, ist, nachdem auch die Innsbrucker gewinnen konnten, verschoben. Die Klagenfurter gastieren am letzten Spieltag bei Rapid II, Wacker empfängt die Juniors OÖ. Keine übermächtigen Gegner, aber das Ganze kann durchaus auch zur Nervenfrage werden.

(Wie schon im Vorjahr, haben die Klagenfurter auch diesmal in der letzten Runde noch die Chance, sich für den Bundesligaaufstieg zu empfehlen)

Pink nützt die einzige Klagenfurter Chance

Beim Aufstiegs-Fernduell mit den Innsbruckern steht für die Pacult-Truppe fest. Gegen den Tabellenletzten aus dem Waldviertel zählt nur ein Sieg. Aber Horn spielt befreit auf und macht es den Klagenfurtern nicht einfach. 11. Minute: Nach Briedl-Vorlage verfehlt Sittsam sein Ziel nur knapp. Die Hausherren haben Probleme in das Spiel zu finden. 16. Minute: Die nächste Horn-Gelegenheit, Toro ist es, der dabei im Mittelpunkt des Geschehens steht. Der Gastgeber scheint mit dem Druck, gewinnen zu müssen, nicht zurecht zu kommen. Denn die deutlich besseren Spielanteile verzeichnet der Außenseiter aus Horn. Aber mit der ersten Gelegenheit gelingt es den Hausherren in der 45. Minute in Führung zu gehen. 45. Minute: Miesenböck legt ab für Pink - Halbzeitstand: 1:0.

Nun geraten die Horner ins Hintertreffen

Mit dem so nicht mehr erwarteten Führungstreffer haben die Klagenfurter neuen Mut gefasst. 55. Minute: Cvetko mit der Maßflanke, den Rest erledigt dann der Schwede Andersson per Kopf - neuer Spielstand: 2:0. Jetzt hat der Aufstiegs-Aspirant, spät aber doch, zu seinem gewohnt druckvollen Angriffsspiel gefunden. Wenngleich man sich jetzt weitgehendst darauf beschränkt, den Zweitorevorsprung zu verwalten. Die Horner haben nun doch einiges vom Elan der ersten Hälfte eingebüßt. 75. Minute: Diesmal ist Andersson der Passgeber und der frisch ins Spiel gebrachte Hütter der Vollstrecker zum 3:0. Damit ist es beschlossene Sache, die Austria, Kapitän Rusek trifft in der 90. Minute noch zum 4:0, fährt drei ganz wichtige Punkte ein. In der letzten Runde gastiert Klagenfurt am Sonntag, 23. Mai um 17:00 Uhr bei Rapid Wien II. Horn besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Amstetten.

SK AUSTRIA KLAGENFURT - SV HORN 4:0 (1:0)

Wörthersee Stadion, keine Zuseher, SR: Safak Barmaksiz (Wien)

Austria Klagenfurt: Menzel, Moreira, Gkezos (86. Hadzić), Mahrer, Greil (86. Saravanja), Cvetko (76. Pecirep), Rusek, Straudi (68. Paul), Miesenböck (68. Hütter), Andersson, Pink

SV Horn: Gessl, Klar, Winter (32. Cheukoua), Bauer, Sittsam, Briedl, Neumayer, Messerer (74. Vasquez), Yilmaz (62. Owusu), Toro, Cosgun (62. Schimandl)

Torfolge: 1:0 (45. Pink), 2:0 (55. Andersson), 3:0 (75. Hütter), 4:0 (90. Rusek)

Gelbe Karten: Moreira, Miesenböck bzw. Sittsam

stärkste Spieler: Mahrer, Rusek, Andersson bzw. Sittsam, Briedl, Toro

Stimme zum Spiel:

Peter Pacult, Trainer Klagenfurt:

"Horn hat uns lange Zeit alles abverlangt. Es war vor allem in der ersten Halbzeit ein hartes Stück Arbeit und ein weiterer Beweis dafür, dass in dieser Liga jedes Spiel voll angenommen werden muss“

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo