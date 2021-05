Am 29. Spieltag traf in der 2. Liga der FC Juniors OÖ auf den SV Licht Loidl Lafnitz. Und dabei gelang es den Gästen über weite Strecken der Partie stark abzuliefern. Damit wahrt man die Chance, am letzten Spieltag, doch noch den Sprung auf das Stockerl zu bewerkstelligen. In Summe gesehen war das eine megastarke Saison der Lafnitzer, die lange Zeit den Platz an der Sonne einnahmen. Aber auch die Juniors OÖ dürfen nicht meckern über ihre Performance. So ist es gelungen, sich einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu krallen.

(Mario Kröpfl zählte zu den treibenden Kräften bei den Lafnitzern. In der 33. Minute zeichnete er mit dem Tor zum 0:2 verantwortlich)

Die Gäste haben alles unter Kontrolle

Bereits in der 3. Minute, Lafnitz hat aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt, gelingt es den Steirern durch Gremsl (Assist: M. Kröpfl), mit 0:1 in Führung zu gehen. Dieser frühe Treffer beflügelt die Gäste. Keeper Lawal kann in der 9. Minute eingreifen und die Chance von Mario Kröpfl auf das 0:2 vereiteln. Auch nachfolgend sind die Gäste das federführende Team. Die oberösterreichische Talenteschmiede hat Probleme ins Spiel zu finden bzw. ist man zumeist nur am reagieren. 33. Minute: Die Steirer treffen zum zweiten Mal. Mario Kröpfl bestätigt dabei nach Grasser-Vorarbeit, einmal mehr seinen Torriecher. Damit stellen die Lafnitzer die Weichen frühzeitig in Richtung Auswärtssieg. Mit dem Zweitorevorsprung geht es auch in die Halbzeitpause.

Das Aufbäumen der Juniors kommt zu spät

Mit einem Dreifachwechsel versucht der Gastgeber zu Beginn des zweiten Durchgangs, zu retten, was noch zu retten ist. Aber am Spielcharakter sollte sich in weiterer Folge nichts wesentliches ändern. Lafnitz bleibt der Chef am Platz, die Juniors OÖ gelangen gerade einmal zu Teilerfolgen. 63. Minute: Fadinger, schafft es mit seinem ersten Ballkontakt, aus 20 Metern, für das 0:3 Sorge zu tragen. Aber die Hausherren lassen sich nicht hängen. In der 76. Minute kann man sich für getätigten Bemühungen auch belohnen. Müller ist es, der per Elfmeter auf 1:3 verkürzt. Mehr aber lässt die Semlic-Truppe dann nicht mehr zu bzw. kann man die drei Auswärtspunkte souverän festhalten. In der letzten Runde gastieren die Juniors OÖ am Sonntag, 23. Mai um 17:00 Uhr in Innsbruck. Zur selben Zeit besitzt Lafnitz das Heimrecht gegen Lustenau.

FC JUNIORS OÖ - SV LAFNITZ 1:3 (0:2)

HUBER Arena - FC Wels, keine Zuseher, SR: Andreas Heiss (Tirol)

FC Juniors OÖ: Lawal, Bačkulja (46. Hong), Burgstaller (46. Oh), Kapsamer, Wallquist (46. Softic/65. Benko), Boller, Plojer (56. Michlmayr), Müller, Sulejmanovic, Nakamura, Altunbas

SV Lafnitz: Wabnig, Umjenovic, Grasser, Siegl, Tomka, Gemsl (72. Ch. Kröpfl), M. Kröpfl (90. Gschiel), Schriebl (60. Koch), Wohlmuth, Wendler (72. Bürger), Prohart (60. Fadinger)

Torfolge: 0:1 (3. Gremsl), 0:2 (33. M. Kröpfl), 0:3 (63. Fadinger), 1:3 (76. Müller/Elfer)

Gelbe Karten: Wallquist, Kapsamer, Müller bzw. Schriebl, Grasser

stärkste Spieler: Boller, Müller bzw. Grasser, M. Kröpfl, Wohlmuth

Stimme zum Spiel:

Andreas Wieland, Trainer Juniors OÖ:

„Es war heute das erwartet schwere Heimspiel gegen einen starken Gegner. Den Beginn haben wir verschlafen und gleich das erste Gegentor kassiert. Gerade in der zweiten Hälfte hat meine Mannschaft trotz dem 0:3-Zwischenstand Moral bewiesen. Für mehr als ein Tor hat es dann aber nicht gereicht.“

