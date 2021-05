Am 30. und zugleich letzten Spieltag trafen in der 2. Liga die Young Violets auf den SK BMD Vorwärts Steyr. Und dabei gelang es den "Jungveilchen" eine doch durchwachsene Spielzeit, einigermaßen versöhnlich ausklingen zu lassen. Es soll die Darbietung der Hausherren keineswegs schmälern, aber die Performance der Steyrer war doch sehr überschaubar. So droht den Oberösterreichern, sollten Lustenau und Horn anschreiben, sogar noch der Rückfall auf den letzten Platz. Eines haben beide Teams gemeinsam: Nämlich, dass für die Saison 21/22, sehr viel Luft nach oben gegeben ist.

(Young Violets-Keeper Mathias Gindl kann beim Saisonabschluss gegen Steyr die Null festhalten)

Spiel auf Augenhöhe - Violets zielstrebiger

Das schwächste Heimteam (14 Spiele - 2 Siege), hat es gegen Steyr vor, für einen soweit versöhnlichen Abschluss zu sorgen. Aber Vorwärts ist vom Start weg sehr präsent bzw. hat man es ebenso vor, noch einen Dreier gutzuschreiben. Aber trotz heftiger Bemühungen gelingt es keiner der Mannschaften, vorerst für Torgefahr zu sorgen. So kommt es zu jeder Menge Leerläufe, wirklich Vorteile kann sich dabei kein Team kein Team erarbeiten. Dann kommt die 27. Minute: Nach Keles-Vorarbeit ist es der 18-jährige Ungar Csabar Mester, der mit der ersten Chance im Spiel, die "Jungveilchen" mit 1:0 in Führung bringt. Auch danach versteht es die Suchard-Truppe, Braunöder findet noch die Gelegenheit auf das zweite Tor vor (44.), stabil aufzutreten. Steyr hat Mühe, ein Spiel aufzuziehen - Halbzeitstand: 1:0.

Die Heimischen in Spiellaune - Steyr enttäuscht

Die Milot-Mannen werden nun ein Schäuferl nachlegen müssen, will man letztlich nicht mit leeren Händen dastehen. Aber schon in der 47. Minute folgt der nächste Dämpfer. Can Keles legt sich das Leder aus 16 Metern Distanz zurecht. Nicht scharf aber platziert, kommt es zum 2:0. Augenblicke später zimmert Mester das Spielgerät aus kurzer Distanz auf Aluminium - Steyr ist völlig abgetaucht. 69. Minute: Pross versetzt den Gästen mit dem 3:0 endgültig den Todesstoß. Auch in weiterer Folge sind die Gäste nur am reagieren. 89. Minute: Der eingewechselte Feiertag sorgt, nachdem er zuvor nur die Latte trifft, im nachsetzen für den 4:0-Spielendstand. Die Meisterschaft 20/21 ist damit gelaufen. Die Hinrunde der Spielzeit 21/22 startet am Wochenende 23. - 25. Juli und endet am 28. November. Ab dem 18. Feber kommt die Rückrunde zur Austragung.

YOUNG VIOLETS - SK VORWÄRTS STEYR 4:0 (1:0)

Generali-Arena, 500 Zuseher, SR: Emil Ristoskov (Kärnten)

Young Violets: Gindl, Apollonio (61. Macher), Schoissengeyr, Martschinko, Radulović (74. Fischerauer), Braunöder, Keles, Bejić (81. Meisl), Pross (75. Feiertag), El Moukhantir, Mester (61. Hahn)

Vorwärts Steyr: Tober, Pašić, Fahrngruber (46. Martić), Sahanek, Prada-Vega (71. Fischer), González Paz, Mustecic (46. Himmelfreundpointner), Brandstätter, Hofstätter, Monsberger (46. Bilic), Ablinger (83. Mayr-Fälten)

Torfolge: 1:0 (27. Mester), 2:0 (47. Keles), 3:0 (69. Pross), 4:0 (89. Feiertag)

Gelbe Karten: Radulović, El Moukhantir bzw. Brandstätter

stärkste Spieler: Schoissengeyr, Martschinko, Braunöder bzw. Brandstätter

Stimme zum Spiel:

Andreas Milot, Trainer Steyr:

"Wie schon oft im Frühjahr haben wir auch heute dumme Gegentore bekommen, oft schlecht verteidigt. Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel, hatten viel Ballbesitz. Zwei oder drei Torschüsse im gesamten Match sind viel zu wenig. Tabelle und Tordifferenz lügen nicht. Wir wissen, wo wir nächste Saison ansetzen müssen. Jetzt brauchen alle einmal eine Pause, es war eine sehr anstrengende Meisterschaft."

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo