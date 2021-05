Der SC Austria Lustenau empfing in der 29. Runde Tabellenführer FC Liefering. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause konnte die Elf aus der Stickergemeinde sogar zwischenzeitlich in Führung gehen. Die Jungbullen zeigten sich aber zu abgezockt und konnten die Partie durch drei Šeško-Treffer verdient mit 4:2 für sich entscheiden. Dadurch kommt es am letzten Spieltag zum Titel-Showdown gegen BW Linz.

Muntere Begegnung

Mit besten Möglichkeiten starteten beide Teams in die Begegnung. Kjaergaard (6.) und Ranacher (7.) hatten beide jeweils die Führung auf dem Fuß, auch Šeško sorgte aus spitzem Winkel für Gefahr (18.). Er war es auch, der in der 29. Minute den ersten Treffer erzielte: Lieferings Topscorer blieb nach einem Pass in die Spitze ganz cool und schob an Lustenau-Keeper Schierl vorbei in die Maschen. Und keine drei Minuten später hätte er für den Doppelschlag sorgen können, lupfte den Ball im Duell mit dem Schlussmann aber über den Kasten.

Lustenau mutig, Šeško in Torlaune

Nach dem Seitenwechsel drehten aber die Lustenauer so richtig auf. Nach einem Handelfmeter glich Haris Tabakovic aus. Und Baiye war es, der in der 58. Spielminute das Spiel drehte. Nachdem der Sechser den Angriff selber einleitete, bekam er den Ball von einem Lieferinger vor dem Tor wieder unabsichtlich zugespielt - und schob zum 2:1 ein. Liefering hatte Blut geleckt und machte wieder Dampf. Šeško chippte den Ball erneut über das Tor (64.). Besser machte es der eingewechselte Amankwah Forson: Mit einem wunderschönen Distanzschuss zirkelte er den Ball aus 20 Metern über den chancenlosen Schierl in's Tor (73.). Mit einem Punkt gaben sich die Jungbullen aber nicht zufrieden - abermals war es Šeško, der nach Forson/Dorgeles-Ko-Produktion vor Schierl den Ball kriegte und das 2:3 machte (87.). Nach einem Konter machte Šeško dann den Dreierpack perfekt, überlupfte Schierl mit Erfolg und besorgte den 2:4-Endstand.

Dadurch kommt es am letzten Spieltag zum Titel-Showdown zwischen Liefering und Blau-Weiss Linz: Beide Teams belegen aktuell punktegleich die Plätze eins und zwei - können aber beide nicht aufsteigen.

2. Liga, 29. Runde

SC Austria Lustenau - FC Liefering 2:4 (0:1)

Planet Pure Stadion; 0 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 48. Haris Tabakovic (Handelfmeter), 58. Brandon Baiye bzw. 29. Benjamin Šeško, 73. Amankwah Forson, 87. Benjamin Šeško, 90./+1 Benjamin Šeško

Startelf Lustenau: Schierl - Cissokho, Berger, Gmeiner, Marceta, Maak, Baiye, Ranacher, Wallace, Grabher, Tabakovic

Startelf Liefering: Stejskal - Böckle, Okoh, Diambou, Dedic, Prass, Sucic, Kjaergaard, Šeško, Havel, Affengruber

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: GEPA pictures