Zum Saisonabschluss hatte der FC Mohren Dornbirn 1913 den FAC Wien zu Gast auf der Birkenwiese. Vor 750 Fans präsentierten sich die Rothosen aber nicht in Bestform, der FAC agierte sehr zielstrebig. Bereits vor der Pause führten die Floridsdorfer mit 2:0, nach dem Seitenwechsel trafen die Wiener erneut doppelt. Der FAC positioniert sich dadurch auf dem 9. Tabellenplatz, Dornbirn wird Siebter.

Alles im Griff

750 Fans bevölkerten die Dornbirner Birkenwiese bei freiem Eintritt. Ein Fußballfest der Rothosen wurde ihnen aber verwehrt. Denn es waren vielmehr die Gäste aus Wien-Floridsdorf, die am Ball die Dominanz zeigten, die die Hausherren vermissen ließen. Doch obwohl die Gäste mit deutlich mehr Zug zum Tor agierten - lange wurden die Angriffsversuche couragiert von den Messestädtern wegverteidigt. Bis zur 23. Spielminute: Mit einem öffnenden Ball auf die rechte Seite wurde Tolga Günes bedient, der FAC-Spieler zog auf das Tor und setzte den Ball von rechts in die lange Ecke. FCD-Keeper Lucas Bundschuh konnte da nur mehr zuschauen. Keine zehn Minuten später legten die Floridsdorfer sogar noch nach: Leomend Krasniqi wurde von Rasner bedient, zog von links im Strafraum ab - das 0:2 (33.). So hatte sich die Elf von Markus Mader das nicht vorgestellt, mit einem klaren Rückstand ging es in die Kabine.

FAC mit Topleistung

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der FAC keinen Zweifel daran aufkommen, die drei Punkte mit nach Wien nehmen zu wollen. Dornbirn näherte sich zwar dem gegnerischen Tor an - Jokic setzte etwa einen Kopfball nach Ecke knapp neben den Kasten - doch die Rothosen zeigten sich müde nach einer intensiven Saison. So waren es abermals die Gäste, die jubeln durften: Abermals zeigte sich Tolga Günes treffsicher - da die Dornbirner Defensivabteilung aber desorientiert im eigenen Fünfer herumirrte, war es für ihn ein leichtes (63.). In der 70. Minute legten die Floridsdorfer sogar noch einen vierten Treffer nach. Nach einer Ecke verlängerte Strmsek den Ball per Kopf unhaltbar ins Tor. Fast wäre den Dornbirnern aber sogar noch der Ehrentreffer gelungen, einen Abschluss an den Pfosten konnte Mujic verwerten - Schiedsrichter Ouschan erkannte dabei aber eine Abseitsposition des Angreifers (88.). Dem FAC gelingt durch den 4:0-Sieg das Saisonziel eines einstelligen Tabellenplatzes (9), Dornbirn steht zwei Ränge weiter vorne. Und die Fans feierten ihre Mannschaft auch trotz Niederlage gebührend.

2. Liga, 30. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - FAC Wien 0:4 (0:2)

Stadion Birkenwiese; 750 Zuschauer; SR Ouschan

Tore: 23. Tolga Günes, 32. Leomend Krasniqi, 63. Tolga Günes, 70. David Strmsek

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Jokic, Prirsch, Allgäuer, Gurschler, Shabani, Joppi, Krizic, Wächter, Katnik, Mujic

Startelf FAC: Krepelka - Strmsek, Lugonja, Becirovic, Sostarits, Günes, Krasniqi, Skrivanek, Rasner, Jurdik, Schmid

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Josef Parak