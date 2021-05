Am späten Sonntagnachmittag kam es in der 30. Runde der 2. Liga zum Niederösterreich-Derby zwischen dem SV Horn und der SKU Amstetten. Das Spiel war auch ein Kellerduell, die Horner gingen als Tabellenletzter sogar als Außenseiter ins Spiel. Am Ende konnten sich die Gastgeber aber klar und deutlich mit 3:0 durchsetzen und damit die Rote Laterne in der letzten Sekunde an Steyr abgeben. Die Horner beenden die Saison auf dem 15. Rang, Amstetten auf dem 12.

Führung für Horn

Das Spiel beginnt etwas verhalten und beide Teams versuchen keine Fehler zu machen. Die Horner sind aber das stärkere Team und könnten sich im Verlauf der Partie immer mehr Vorteile erspielen. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Langer Ball in den Sechzehner, wo sich Cosgun die Kugel perfekt mitnehmen kann und die Kugel aus sieben Metern unhaltbar im Kasten versenkt. Mit der Führung im Rücken wollen die Horner nachlegen, was auch gelingt, und zwar in der 37. Minute über die rechte Seite - Abspiel von links auf Cosgun der halblinks im Strafraum abzieht und die Kugel in der unteren rechten Ecke versenkt. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Amstetten sich schwer tut. Das Spiel plätschert dahin und nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab.

Elfmeter und Entscheidung

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Hornern, die das Spiel entscheiden wollen. Amstetten sollte sich dann auch noch selbst schwächen, und zwar mit einer Roten Karte. Daniel Markl sieht Rot wegen Torraub und es gibt Elfmeter. Markl zieht den am Keeper vorbeigelaufenen Amstettner Stürmer zu Boden. Die folge ist die Rote Karte und ein Elfmeter. Florian Sittsam bleibt cool und verwandelt. Damit ist das Spiel endgültig entschieden und Horn jubelt über drei Punkte.