Der FC Wacker Innsbruck bleibt zweitklassig: Die Tiroler kassierten am letzten Spieltag der 2. Liga eine 0:1-Heimniederlage gegen den FC Juniors OÖ. Jan Boller erzielte in der 19. Minute den spielentscheidenden Treffer. Aufgrund des 2:1-Erfolgs von Klagenfurt gegen Rapid II fallen die Innsbrucker auf Rang vier zurück und verbleiben in der 2. Liga.

Boller schockt Innsbruck mit einem herrlichen Freistoß

Die erste Torchance des Spiels entstand eher zufällig: Wild brachte einen Einwurf weit in den Strafraum, wo Succar wohl noch leicht dran war und den Ball Richtung zweite Stange lenkte. Dort rettete Joppich (3.). Wacker Innsbruck wirkte etwas nervös und musste in der 18. Minute gar den Treffer zum 0:1 hinnehmen: Jan Boller trat einen Freistoß aus gut 30 Metern direkt auf das Tor von Eckmayr, der den Einschlag nicht mehr verhindern konnte - 0:1 (18.).

Die Tiroler waren zwar weiterhin bemüht, doch in der Offensive fehlte es in diesem entscheidenden Spiel an Ideen und Überzeugung. Fridrikas gab in der 28. Minute mal einen Schuss ab, doch Polster machte das kurze Eck zu und parierte stark. Ansonsten war vom Tiroler Traditionsklub recht wenig zu sehen.

Innsbruck läuft vergeblich an

Die Innsbrucker legten nach dem Seitenwechsel zu und fanden kurz nach Wiederbeginn eine gute Chance vor, doch Zaizen verlor beim Abschluss das Gleichgewicht und schoss vorbei (51.). In der 64. Minute fand der eingewechselte Alexander Gründler die große Möglichkeit auf den Ausgleich vor: Ronivaldo legte ab für Aydin, der den Ball in den Strafraum chippte. Gründler kam völlig freistehend vor Polster zum Schuss, scheiterte aber am Juniors-Goalie.

Kurz darauf kam Aydin im Strafraum zu Fall, doch Referee Jäger entschied zum Unmut der Spieler und Fans von Wacker Innsbruck nicht auf Elfmeter. Eine durchaus strittige Entscheidung. Schlussendlich agierten die Juniors aber zu clever und Wacker zu statisch, sodass die Innsbrucker am Ende eine bittere 0:1-Heimpleite hinnehmen mussten.

2. Liga, 30. Runde

FC Wacker Innsbruck - FC Juniors OÖ 0:1 (0:1)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; SR Jäger

Live-Ticker Wacker Innsbruck gegen Juniors OÖ

Tor: Boller (19.)

Startelf Innsbruck: Eckmayr; Grujcic, Hupfauf, Joppich, Kopp, Holz, Hubmann, Aydin, Fridrikas, Ronivaldo, Zaizen

Startelf Juniors OÖ: Polster; Boller, Wallquist, Wild, Benko, Hong, Nakamura, Oh, Sulejmanovic, Michlmayr, Succar

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media