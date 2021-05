Der SK Austria Klagenfurt darf weiter vom Aufstieg in die Tipico Bundesliga träumen. Die Kärntner schoben sich am letzten Spieltag der 2. Liga dank eines 2:1-Sieges gegen Rapid II an Wacker Innsbruck vorbei und beenden die Saison als Tabellendritter. In der Relegation bekommen es die Violetten mit dem SKN St. Pölten zu tun.

Torreiche erste Halbzeit in Hütteldorf

Den Klagenfurtern war der Siegzwang anzumerken, denn die Kärntner starteten sehr ambitioniert ins Spiel: Andersson tankte sich über rechts nach vorne und spielte quer in den Strafraum, wo Greil aus zentraler Position an Unger scheiterte. Kurz darauf gingen die Gäste in Führung: Straudi brachte den Ball von rechts hoch in den Strafraum, wo Fabian Miesenböck den Ball über die Linie drückte - 0:1 (8.). Womöglich war bei diesem Treffer der Arm von Miesenböck im Spiel. Gänzlich auflösen ließ sich diese Situation aber nicht.

Rapid II blieb aber giftig und kam wenig später zum Ausgleich: Moreira verlor im Fünfer leichtfertig die Kugel, ehe Lukas Sulzbacher den Patzer nützte und aus kurzer Distanz zum 1:1 einschoss (20.). In der 33. Minute stellten die Kärntner den Vorsprung aber wieder her: Andersson hatte das Auge für Cvetko, der mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze auf 1:2 stellte. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Klagenfurt fokussiert sich auf die Defensive und bringt den Vorsprung über die Zeit

Die Austria aus Klagenfurt war auch nach dem Seitenwechsel das spielbestimmende Team, wenngleich die großen Torchancen zunächst ausblieben. Beiden Teams fehlte es an vorderster Front an Genauigkeit. Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit kamen aber auch die jungen Rapidler besser ins Spiel, sodass die Gäste mehr und mehr unter Druck gerieten.

Mittlerweile zogen sich die Klagenfurter zurück und lauerten auf Konter. In der 70. Minute hatte Klagenfurt Glück, dass ein Schuss von Kanuric über das Tor rauschte. Die Kärntner fokussierten sich nur mehr auf die Defensive, wussten freilich über den Spielstand in Innsbruck Bescheid. In der 81. Minute sah Rapid II-Coach Franz Maresch wegen zu heftiger Kritik Rot. Die Klagenfurter brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und jubelten über den Einzug in die Relegation.

2. Liga, 30. Runde

SK Rapid II - Austria Klagenfurt 1:2 (1:2)

Allianz-Stadion, Wien; SR Muckenhammer

Tore: Sulzbacher (20.) bzw. Miesenböck (8.), Cvetko (33.)

Startelf Rapid II: Unger; Bosnjak, Dijakovic, Eggenfellner, Sulzbacher, Kanuric, Querfeld, Softic, Binder, Bozic, Strunz

Startelf Klagenfurt: Menzel; Gezos, Mahrer, Moreira, Cvetko, Greil, Miesenböck, Rusek, Straudi, Andersson, Pink

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media