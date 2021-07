Der SV Horn hat zum Auftakt der neue 2. Liga-Saison einen 2:1-Heimsieg gegen den SK Vorwärts Steyr gefeiert. Zum Mann des Spiels avancierte Denizcan Cosgun, der einen Doppelpack schnürte. Der Anschlusstreffer von Alberto Prada per Elfmeter in der 79. Minute kam zu spät.

Steyr gehört die Anfangsphase, doch Horn geht in Führung

Vorwärts Steyr war in der Anfangsphase zwar das etwas aktivere und ambitioniertere Team, in Führung gingen aber die Hausherren: Pascal Macher chippte den Ball von der linken Seite herrlich in den Strafraum, wo die Steyr-Defensiv völlig auf Denizcan Cosgun vergessen hatte. Der 19-Jährige kam plötzlich völlig freistehend vor Steyr-Goalie Staudinger zum Kopfball und platzierte diesen im Tor - 1:0 (15.).

Nach dem Gegentreffer fanden die Oberösterreicher nicht mehr richtig in die Partie. Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten sogar die Hausherren ein leichtes Chancenplus zu verzeichnen. Nachdem Burak Yilmaz an Staudinger gescheitert war, schoss Marco Toro zum vermeintlichen 2:0 ein, doch Schiedsrichter-Assistentin Sara Telek hatte ein Abseits erkannt. Folgerichtig ging es mit dem 1:0 für Horn in die Halbzeitpause.

Die Waldviertler waren auch nach dem Seitenwechsel das aktivere Team und erhöhten nach knapp einer Stunde auf 2:0. Jürgen Bauer legte quer auf Denizcan Cosgun, der aus 16 Metern cool blieb und das Leder im Tor versenkte - 2:0 (60.). In der Schlussphase wurde es aber nochmal spannend, nachdem Alberto Prada per Elfmeter verkürzt hatte - 2:1 (79.). Schlussendlich brachten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit und rehabilitierten sich damit für das frühe Cup-Aus gegen Schwaz.

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

SV Horn - SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (1:0)

Sparkasse Horn Arena; SR Schilcher

Live-Ticker SV Horn gegen Vorwärts Steyr

Tore: Cosgun (15., 60.) bzw. Prada (79./Elfmeter)

Startelf SV Horn: Ehmann; Bauer, Biek, Gobara, Macher, Briedl, Cosgun, Marakis, Neumayer, Yilmaz, Toro

Startelf Vorwärts Steyr: Staudinger; Lageder, Dombaxi, Pasic, Prada, P. Sahanek, Ablinger, Brandstätter, Filip, Fischer, Martinovic

Gelbe Karten: Klar, Bauer bzw. Sahanek, Dombaxi, Lageder, Brandstätter

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures/Admiral