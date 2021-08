Der FC Mohren Dornbirn 1913 schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet Sebastian Santin vom FC Vaduz. Der rechte Außenbahnspieler erhält einen Vertrag bis Sommer 2022. Die Birkenwiese kennt der gebürtige Harder bereits aus einigen Duellen in der Regionalliga, nun soll der 27-Jährige mit seiner Profi-Erfahrung die Rothosen bereichern.

Im Juli 2019 hat Santin von seinem Stammverein FC Hard zum damaligen Zweitligaklub WSG Tirol gewechselt und in Wattens 2019 den Meistertitel und den Aufstieg in die Bundesliga gefeiert. Nach 23 Einsätzen in der Bundesliga hat es Santin nach Liechtenstein zum FC Vaduz gezogen, für den er in der vergangenen Saison acht Mal zum Einsatz gekommen ist. Nun kehrt Santin nach Vorarlberg zu den Rothosen zurück.

Text& Bildquelle: FC Dornbirn

by: Ligaportal/Roo