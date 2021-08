Der SV Horn empfing am Sonntagvormittag die zweite Kampfmannschaft des SK Rapid Wien. Die Horner gingen favorisiert ins Spiel, konnten dem aber nicht ganz gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei die Wiener in Führung lagen. Beide Teams bleiben damit ohne Niederlage in dieser Saison.

Führung für Rapid

Der erste Abschluss gebührt den Gästen. Zimmermann läuft auf Höhe des Sechzehner quer ein und kommt zum Abschluss. Keeper Ehmann taucht ab und kann den Flachschuss parieren. Der nachfolgende Eckstoß bringt nichts ein. Wunsch weicht auf die rechte Seite aus und ist frei durch. Seine Flanke landet punktgenau bei Dijakovic, dessen Direktabnahme wird jedoch geblockt und Horn kann in der Folge die Situation bereinigen. In der fünften Minute taucht erstmals die Heimelf in der Gefahrenzone auf. Die Brustannahme von Cosgun im Sechzehner mit dem Rücken zum Tor ist allerdings zu unsauber, sodass das Spielgerät wieder an die Gäste geht. Die Gäste sind in der Anfangsphase den Deut wachsamer als der SV Horn. Akute Torgefahr droht den Gastgebern allerdings noch nicht. Eckball Rapid, Schelle wirft sich dazwischen und klärt zur nächste Ecke. Diese landet auf dem Kopf von Dijakovic, welcher den Ball aber nicht richtig drücken kann, weit drüber. In der 14. Minute dann der erste Abschluss der Hausherren! Nach einem langen Einwurf lässt Yilmaz einen Verteidiger stehen und kommt aus der Distanz zum Abschluss. Der 16-jährige Orgler ist jedoch auf dem Posten und fängt den Ball sicher ab. Es geht weiter Hin und Her. In der 39. Minute ist es so weit. Einen Freistoß aus halblinker Position jagt der Standardschütze sehenswert in die Maschen! Ein wunderschöner Freistoß, der sich für Keeper Ehmann als unhaltbar herausstellt. Mit einer knappen Führung für Rapid bittet Florian Jäger zum Pausentee. Beide Teams mit Schwierigkeiten, in das Match hineinzufinden. Nach den ersten Abschlüssen sorgt Fallmann mit einem sehenswerten Freistoß für den derzeitigen Spielstand. Der SV Horn kann dem 3-5-2 System der Hütteldorfer bisher noch nicht entscheidend gegenwirken. Die Gäste mit etwas mehr Spielanteilen in den ersten 45 Minuten.

Ausgleich fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Hornern. Schönes Kombinationsspiel - Yilmaz zieht mit dem Ball am Fuß Richtung Spielfeldmitte. Nach zwei schnellen Pässen steht Cosgun jedoch letztlich im Abseits. In der 50. Minute wird Tobias Hedl im Sechzehner freigespielt und kommt zum Abschluss. Ehmann hat die richtige Ecke, der Schuss wird allerdings zuvor abgeblockt. Auch bei der nachfolgenden Ecke wird es gefährlich. Über Umwege kommt Querfled zum Abschluss auf der zweiten Stange. Ehmann zeigt sich reaktionsschnell, taucht ab und pariert den Schuss aufs kurze Eck glänzend. Horns Querfeld behilft sich im Mittelfeld bei einer Kontermöglichkeit für die Hausherren mit einem Foulspiel, die Aktion läuft allerdings weiter und Yilmaz ist rechts frei durch. Er legt sich das Spielgerät auf den starken linken Fuß, verdribbelt sich dabei jedoch. In der 57. Minute wieder eine gute Offensivaktion der Waldviertler! Schelle kommt zweimal zum Abschluss, beide Male ist die Rapid Verteidigung zu Stelle und kann den Ball aus der Gefahrenzone befördern. In der 65. Minute tolle Aktion von Rapids Zimmermann: In der Spitze wird Bernhard Zimmermann angespielt, umkurvt einen Verteidiger und visiert das lange Eck an. Der angeschnittene Schuss aus gut zwanzig Metern Entfernung streift beinahe den Pfosten. Starker Abschluss mit links von Bernhard Zimmermann. Dann ist es aber so weit: HOrnsNeuzugänge sorgen für den Ausgleich. Jennings und Camara sorgen seit der Einwechslung für ordentlich Wirbel. Erstgenannter ist auf rechts durch und enteilt seinen Bewachern. In der Mitte läuft Camara ein, bekommt das Zuspiel und schließt umgeben von zwei Verteidigern ab. Er trifft den Ball nicht sauber doch der Ball kullert über die Linie, Orgler kann nur hinterhersehen. Damit ist wieder alles offen. Die Gäste prompt beinahe mit der Antwort - Binder dribbelt auf den Sechzehner zu und hat plötzlich freie Bahn. Bei seinem Flachschuss ins lange Eck muss sich Ehmann ordentlich strecken, hält den ball jedoch sicher fest. Die Schlussphase ist dann etwas zerfahren. Beide Teams trauen sich nicht mehr wirklich, wodurch das Spiel dann auch mit 1:1 endet.