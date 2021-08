Am 6. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der spusu SKN St. Pölten auf die Young Violets. Und dabei gelang es den Heimischen mit deutlicher Verspätung den ersten Saisondreier einzufahren. Was dann auch völlig verdient war, weil die "Wölfe", begünstigt von der raschen Führung, das Spiel klar dominierten. Mal sehen ob es St. Pölten nun gelingt den Turbo zu zünden. Denn vom Potenzial her betrachtet hat man es sicher drauf, in der Liga eine tragende Rolle zu spielen. Die "Violets" müssen danach trachten, in der Tabelle nicht wieder durchgereicht zu werden.

(Zweikampf zwischen dem Austrianer Niels Hahn und Thomas Salamon. Am Boden waren zuletzt dann aber die Violets zu finden)

Die "Wölfe" agieren sehr bissig

Beim Bundesliga-Absteiger war es die klipp und klare Vorgabe beim sechsten Anlauf, gegen die "Jungveilchen", endlich den ersten Saisondreier zu verbuchen. Die Blau-Gelben starten auch überfallsartig in das Spiel. Bereits in der 3. Minute nützt George Davies, der Mann aus Sierra Leone, die Gunst der Stunde und markiert das 1:0. Nur kurze Zeit später lässt Deni Alar die Chance auf den zweiten Treffer der Hausherren verstreichen. Daraufhin agieren sowohl die Niederösterreicher wie auch die Suchard-Mannen mit offenen Visier. Aber einen weiteren Torerfolg gibt es nicht zu vermelden. In der Schlussphase der ersten Hälfte ist die Helm-Truppe am Drücker. Man will augenscheinlich nachlegen, damit in weiterer Folge mit dem ersten Saisondreier nichts mehr anbrennt. Mit dem Pausenpfiff kommt es zum 2:0. Nach Davies-Assist kann dich der Ex-Rapidler Alar in die Schützenliste eintragen.

(Die Erleichterung war St.Pölten-Trainer Stephan Helm nach dem ersten Saisonsig ins Gesicht geschrieben)

Die Violets mit dem knappen Nachsehen

Ist der Zug für die Gäste nun bereits abgefahren oder aber gelingt es, sich noch einmal zurückzukämpfen? St. Pölten zeigt aber deutliche Absichten sich nicht mehr in die Suppe spucken zu lassen. Aber trotz heftiger Bemühungen gelingt es nicht die Violets entscheidend auszuhebeln. Aber auch auch die Gäste tauchen gefährlich vor dem St. Pölten-Tor auf. Zum Anschlusstor, dass die Sache noch einmal spannend gemacht hätte, reicht es aber nicht. Demzufolge ist es für den Gastgeber eine Aufgabe der einfacheren Art den ersten Saisonerfolg unter Dach und Fach zu bringen - Spielendstand: 2:0. Nach der Länderspielpause besitzt St. Pölten am Samstag, 11. September um 14:30 Uhr das Heimrecht gegen Dornbirn. Die Young Violets sind bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 18:30 Uhr der Gastgeber gegen Steyr.

SKN ST. PÖLTEN - YOUNG VIOLETS 2:0 (2:0)

NV Arena, 1.160 Zuseher, SR: Alan Kijas (NÖ)

SKN St. Pölten: Kasten, Steinwender, Lang, Salamon, Drescher, Tomka, Conte, Davies (70. Vucenovic), Keiblinger, Gschweidl (87. Hong), Alar (92. Messerer)

Young Violets: Gindl, Antovski (74. Hutter), Meisl, Martschinko, Schifferl, Wustinger, Hahn (88. Jordania), Fischerauer, Hammond (45. El Sheiwi), Pross (87. Vucic), Yateke (28. Smrcka)

Torfolge: 1:0 (3. Davies), 2:0 (45. Alar)

Gelbe Karten: Yateke, Hammond, Wustinger (Violets)

stärkste Spieler: Alar, Lang, Salamon bzw. Martschinko, Wustinger

Stimme zum Spiel:

Tobias Weber, Medien-Koordinator St. Pölten:

"Die taktische Umstellung gegenüber dem letzten Spiel hat Früchte getragen. Zudem hat uns das rasche Führungstor richtig gutgetan. Auf diese Art und Weise darf es nun ruhig weitergehen. Wenngleich uns schon bewusst ist, dass wir uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen."

