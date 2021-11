Der SKN St. Pölten hat in der 16. Runde der 2. Liga einen späten Auswärtssieg gegen den SK Rapid II gefeiert. Die Niederösterreicher siegten dank eines Treffers von Ulysses Llanez in der 86. Minute mit 1:0. Der SKN geht damit als Tabellenneunter in die Winterpause. Rapid II schließt das aktuelle Jahr auf Rang elf ab.

Wenige Torchancen in Halbzeit eins

Die absolute Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, die großen Torchancen blieben zunächst aus. In der 10. Minute fanden die Gäste nach einem Konter die erste Chance vor, doch Gschweidl verfehlte das Tor der Wiener knapp.

Strunz fand in der 26. Minute die erste Abschlussmöglichkeit für die Hausherren vor, aber Kasten hielt das Tor der Wölfe sauber. Nach einer halben Stunde wurde es erstmals richtig gefährlich für die St. Pöltner, als Bosnjak aus kurzer Distanz nicht ins Tor getroffen hatte (30.).

St. Pölten entscheidet die Partie spät

Kurz nach Wiederbeginn fanden die Hütteldorfer eine Doppelchance vor: Zunächst scheiterte Kanuric an Kasten, ehe der St. Pölten-Goalie einen Strunz-Kopfball entschärfte (48.). Die erste Topchanche nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus St. Pölten, doch Rapid-Goalie Orgler konnte sich beim Kopfball von Gschweidl mit einem sensationellen Reflex auszeichnen (58.).

Der Lucky Punch gelang den Wölfen aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt: Nachdem Bosnjak in der 83. Minuten an die Latte geköpfelt hatte, traf Ulysses Llanez drei Minuten später zum späten 0:1 ins Tor (86.).

Foto: GEPA/ADMIRAL