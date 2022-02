Im Nachtragspiel der 16. Runde empfing der SK Vorwärts Steyr den SV Horn in der ADMIRAL 2. Liga. In einer turbulenten Partie ging die Madlener-Elf durch Kröhn in Front, Toro und Cosgun drehten das Spiel zwischenzeitlich. Ein Elfmetergeschenk an die Steyrer sorgte schließlich für den 2:2-Endstand, Can Alak verwandelte sicher.

Zunächst alles andere als ein Feuerwerk

Steyr-Coach Daniel Madlener kündigte vor der Partie ein Feuerwerk an - zu spüren war davon in den Anfangsminuten aber wenig. Beide Mannschaften zeigten sich zwar hellwach, hart in den Zweikämpfen (fünf Gelbe Karten gab es in der ersten Hälfte) - Torgefahr ging aber zunächst von beiden Angriffsreihen nicht aus. Mit der ersten wirklichen Chance der Partie gingen die Hausherren aber in Führung: Der stark aufspielende Tolga Günes schnappte sich am Mittelkreis den Ball, setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und verlagerte auf die linke Seite. Dort fackelte Steyr-Neuzugang Christopher Kröhn nicht lange, ließ einen Verteidiger aussteigen und traf aus rund 16 Metern zum 1:0 (20.).

Horn ließ sich nicht entmutigen - und die Gäste stellten ihrerseits ebenfalls mit der ersten guten Möglichkeit auf 1:1. Marcel Schelle bediente Albin Gashi am Fünfmeterraum, dieser legte zurück - und aus dem Rückraum machte Marco Siverio Toro den Ausgleich (29). Noch vor dem Pausenpfiff hatten beide Mannschaften Chancen auf die Führung. Ein Schuss von Gashi wurde noch geblockt, Turner konnte den Ball festhalten (34.). Tolga Günes scheiterte auf der Gegenseite im Eins-gegen-Eins an Steyr-Keeper Kronsteiner. Und abermals Gashi bediente Schelle per Flanke Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, Turner parierte aber stark (45.).

Fehlentscheidung sorgt für den Endstand

Die zweite Hälfte hatte schon mehr Feuerwerk-Charakter - rasch nach Wiederanpfiff konnten die Niederösterreicher das Spiel drehen. Bei diesem Unterfangen zeigte sich aber auch die Steyr-Defensive durchaus hilfsbereit. Nach mehreren unsauberen Pässen in der Abwehr eroberte Denizcan Cosgun den Ball und bestrafte die Schlampereien der Vorwärts-Abwehrspieler mit dem 1:2 (51.). Das Spiel wurde ruppiger, Steyr drängte auf den Ausgleichstreffer.

Can Alak hatte die zwei besten Möglichkeiten auf dem Fuß, zunächst verpasste er aber das lange Eck knapp (60.), dann konnte Horn-Schlussmann Simon Kronsteiner einen Freistoß parieren (67.). Schiedsrichter Fröhlacher war es schließlich, der das Spiel mit einer kompletten Fehlentscheidung entscheiden sollte. Toro spitzelte einen Ball im eigenen Sechzehner aus der Gefahrenzone, Prada-Vega hielt den Fuß hin, traf dabei seinen Gegenspieler - aber statt Freistoß für Horn gab der Unparteiische Gelb für Toro und Elfmeter für Steyr. Diese Chance ließ sich Can Alak nicht nehmen, er verwandelte sicher zum 2:2 (79.).

Die Madlener-Elf hätte sogar beinahe noch den Siegtreffer erzielt - Can Alak setzte einen Kopfball in der 89. Minute aber knapp über den Querbalken. So trennten sich Steyr und Horn in einer turbulenten Partie Remis. Ein Ergebnis, welches wohl beide Teams nicht zufriedenstellen dürfte.

ADMIRAL 2. Liga, Nachtragspiel 16. Runde

SK Vorwärts Steyr - SV Horn 2:2 (1:1)

EK Kammerhofer-Arena Steyr; SR Fröhlacher

Tore: 1:0 Christopher Kröhn (20.), 1:1 Marco Siverio Toro (29.), 1:2 Denizcan Cosgun (51.), 2:2 Can Alak (FEM, 79.)

Startelf Steyr: Turner - Pasic, Prada-Vega, Turi, Lageder, Dombaxi, Günes, Martin, Filip, Kröhn, Alak

Startelf Horn: Kronsteiner - Sturing, Biek, Gobara, Bauer, Schelle, Neumayer, Gashi, Toro, Yilmaz, Cosgun

Foto: Harald Dostal/komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at