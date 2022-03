Der SV Horn und der spusu SKN St. Pölten standen sich in der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga gegenüber. In einem wenig ansehnlichen Spiel schaute es lange so aus, als würden sich beide Teams torlos trennen. In der Nachspielzeit fiel doch noch der Goldtreffer: Kresimir Kovacevic erzielte per Kopf das 0:1.

Wenig los im Derby

Im Niederösterreich-Derby kam St. Pölten nur schwer in Fahrt. Das lag allerdings auch an den Gastgebern: Mit einem hohen Pressing erschwerte Horn den Spielaufbau der Wölfe in den Anfangsminuten. Offensiv gab's in Hälfte eins ohnehin nur Magerkost: Den ersten wirklichen Versuch - einen Salamon-Freistoß in der 17. Spielminute - schnappte sich Horns Torwart Fabian Ehmann ohne Mühe. Aber auch auf der Gegenseite wurde das ganz große Offensiv-Feuerwerk nicht gezündet.

Brenzlig wurde es dennoch gleich zweimal: Nach einem Einwurf der Horner hatte SKN-Verteidiger Christian Ramsebner beim Abwehrversuch per Kopf Mühe, Goalie Lino Kasten war aber hellwach (19.). Und auch bei der zweiten Torchanche der Gastgeber hatten die Wölfe ihre Füße im Spiel: Ein Abschlag von Kasten missglückte komplett, beinahe hätte Marcel Schelle den Fehler ausnützen können - er verfehlte das leere Tor aber (35.). Kurz vor der Pause setze Salamon noch einen Freistoß über das Tor (43.) - und eine wenig ansehnliche erste Hälfte ging zu Ende.

Später Treffer

Auch in der zweiten Hälfte präsentierte sich das Spiel umkämpft, aber nicht sehr ansehnlich. Und das, obwohl St. Pölten über eine halbe Stunde in Überzahl agieren konnte: Horn-Kapitän Andree Neumayer sah in der 54. Minute Rot. Obwohl die St. Pöltner auf dem Platz dadurch die Kontrolle übernehmen konnten - nach vorne ging weiterhin wenig. Für die Horner auf der anderen Seite kam es noch bitterer. Bereits in Unterzahl, mussten die Gastgeber in den Schlussminuten auch noch auf Julian Klar verzichten. Der Verteidiger verletzte sich bei einem Luftduell im Gesicht, er musste den Platz stark blutend verlassen (85.).

Mit der einzigen wirklichen Chance der Wölfe fiel dann doch noch das Tor. In der ersten Minute der Nachspielzeit stand Kresimir Kovacevic per Kopf goldrichtig, er sorgte so für einen knappen St. Pöltner Auswärtssieg. Nach Schlusspfiff gingen die Wogen in Niederösterreich noch einmal hoch, Horn-Trainer Rolf Landerl sah nach Spielende die Rote Karte.

ADMIRAL 2. Liga, 19. Runde

SV Horn - spusu SKN St. Pölten 0:1 (0:0)

Sparkasse Horn Arena; 455 Zuschauer; SR Barmaksiz

Tore: 90./+1 0:1 Kresimir Kovacevic

Rote Karte: 54. Andree Neumayer (St. Pölten, Foulspiel), nach Spielende: Rolf Landerl (Trainer Horn, Unsportlichkeit

Startelf Horn: Ehmann - Klar, Sturing, Majnovics, Bauer, Marakis, Schelle, Yilmaz, Neumayer, Gashi, Cosgun

Startelf St. Pölten: Kasten - Ramsebner, Streimelweger, Conte, Davies, Tursch, Salamon, Keiblinger, Kovacevic, Llanez jr. Monzialo

Foto: GEPA/ADMIRAL