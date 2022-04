Am 22. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga, der FC Wacker Innsbruck auf den FAC Wien. Und dabei gelang es den Floridsdorfern erneut ungeschlagen zu bleiben. Am Tivoli gegen spielstarke Innsbrucker anzuschreiben, das hat schon was. Da ist es auch zu verkraften, dass man die Leaderposition wieder an die Lustenauer abgeben muss. Noch wird einiges an Fußball gespielt. Die Auslosung wird für die Wiener, zumindest am Papier, doch etwas leichter.

Mit seinem zweiten Saisontreffer brachte Jong-mon Seo die Innsbrucker in der 16. Minute frühzeitig mit 1:0 in Führung.

Südkoreaner Jong-mon Seo trifft sehenswert zum 1:0

Gelingt es dem „Team der Stunde“, dem FAC Wien, den Erfolgslauf in Innsbruck fortzusetzen? 10 Siege - 1 Remis, so lautet die Bilanz der letzten Spiele der bestechend agierenden Floridsdorfer. Bei den Tirolern reichte es in den vergangenen 8 Partien nur zu einem einzigen Sieg. FAC-Cheftrainer Mitja Mörec: „Wenn du Tabellenführer bist, kannst Du eine gewisse Favoritenrolle nicht abstreiten, doch so wirklich interessiert uns das nicht. Wir erwarten ein gewohnt schwieriges Spiel, wollen aber an unseren Lauf anknüpfen."

Ohne Viteritti, Zaizen, Galle, Doski bzw. Gassmann gelangen die Oenning-Mannen in der 5. Minute zur ersten Torgelegenheit. Bertaccini scheitert am gut reagierenden Gütlbauer im FAC-Kasten. Wacker gilt als schwer zu verifizierente Mannschaft. Zuletzt wurden die Lustenauer am Tivoli gleich mit 3:0 vom Platz geballert. 16. Minute: Der 19-jährige Jong-mon Seo trifft bei einem 20 Meter-Freistoß aus halblinker Position vom Stand aus über die Mauer hinweg in die Kreuzecke - 1:0.

25. Minute: Das muss das 2:0 sein! Bertaccini bedient Ronivaldo, der findet aber, wie auch zwei Minuten später, in Torhüter Gütlbauer seinen Meister. Die Hauptstädter kommen kaum zur Entfaltung. Da scheint erst wer in die Rolle des Gejagten finden zu müssen. Puchegger klopft nach einem Krainz-Corner erstmalig mit einem Kopfball an (36.) - Halbzeitstand: 1:0.

Zuerst trifft Dos Santos, dann kommt es zu zwei Ausschlüssen

In der Schlussphase der ersten Hälfte lassen die Wiener erkennen warum man in der Tabelle so weit vorne platziert ist. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Innsbruckern die Null zu halten. Im zweiten Durchgang erwartet man dann doch mehr vom Seriensieger der letzten Wochen. Die Männer aus dem 21. Gemeindebezirk gehen auch wesentlich bemühter an die Sache heran. Nun verlagert sich das Geschehen doch mehr und mehr in die Hälfte der Innsbrucker, die aber durch einen Holz-Fernschuss (50.) zur ersten Chance nach dem Seitenwechsel kommen.

54. Minute: Marcus Maier findet die Ausgleichschance vor. Sein Schuss aus 10 Metern fällt aber zu zentral aus. Im Gegenstoß dann ist es wieder Ronivaldo der auslässt. 60. Minute: Einen Weitschuss wehrt Keeper Eckmayr nur kurz nach vorne ab, Flavio Dos Santos antizipiert am schnellsten - 1:1. Daraufhin waren es nur mehr 10 Innsbrucker, weil Marco Holz in der 62. Minute die Gelb-Rote Ampelkarte sieht. Das Spiel bleibt aber trotzdem ausgeglichen, gelingt es einer Mannschaft noch vorzulegen?

Aber oft wird in der Entscheidungsfindung die falsche Option getroffen. In der 76. Minute sieht dann auch der Gästespieler Rasner Gelb-Rot, damit passt das Kräfteverhältnis wieder. 86. Minute: Der eingewechselte Rami Tekir hämmert das Spielgerät aus 25 Metern an das Lattenkreuz. Glück für den FAC - Spielendstand: 1:1. In der nächsten Runde gastiert Innsbruck am Freitag, 8. April um 18:30 Uhr beim FC Lieferung. Der FAC Wien besitzt am Tag danach mit der Startzeit um 14:30 Uhr das Heimrecht gegen Dornbirn.

FC WACKER INNSBRUCK - FAC WIEN 1:1 (1:0)

Tivoli Stadion, 1.800 Zuseher, SR: Manuel Schüttengruber

Wacker Innsbruck: Eckmayr, Grujcic, Joppich, Kopp, Jamnig, Holz, Grote, Seo (66. Hubmann), Bertaccini (81. Tekir), Soares, Ronaldinho

FAC Wien: Gütlbauer, Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Krainz, Rasner, Dos Santos (81. Rechberger), Maier, Schmid (58. Komornyik), De Oliveira (79. Ungar), Monsberger

Torfolge: 1:0 (16. Seo), 1:1 (60. Dos Santos)

Gelbe Karten: Grujcic, Holz, Grote bzw. Bubalovic, Rasner, Komornyik, Gitsov (Tr), Fischer, Monsberger

Gelb-Rote Karten: Holz (62.) bzw. Rasner (76.)

Michael Oenning, Trainer Innsbruck:

"Die Mannschaft hat sehr konzentriert und klug gespielt. Auf diese Leistung kann man aufbauen. Wir sind auf einem guten Weg - im Abschluss müssen wir noch konsequenter werden."

Bild: Admiral/GEPA