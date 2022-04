Am Samstagnachmittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem Floridsdorfer AC und dem FC Dornbirn. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch knapp gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für die Hausherren. Das entscheidende Tor fiel erst in der Schlussphase. Floridsdorf bleibt damit weiter an Lustenau dran - der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur einen einzigen Punkt.

Starke Floridsdorfer

Der FAC beginnt stark und setzt den Gegner von Beginn an unter Druck. Nach nur zwei Minuten eine Einschuss-Möglichkeit für den FAC, Thomas Komornyik kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. In der 13. Minute wieder die Gastgeber, doch Marco Krainz vergibt. Immer wieder fahren die Gastgeber starke Angriffe. Elias Felber und Marcus Maier vergeben in dieser Phase gute Möglichkeiten. Dornbirn hingegen tut sich sehr schwer. Man kommt praktisch gar nict in die gefährliche Zone. Die erste Halbzeit endet schließlich mit einer Chance für Maier, der aber aus aussichtsreicher Position vergibt.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste. Flavio taucht nach 47 Minuten gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, kann das Leder aber nicht im Tor unterbringen. Wie schon in der ersten Halbzeit finden die Heimischen eine Chance nach der anderen vor, bringen das Leder aber nicht im Tor unter. Flavio hat in dieser Phase die beste Gelegenheit, doch er verzieht. Hoffentlich rächen sich die vergebenenen Chancen nicht für die Gastgeber. In der 71. Minute ist es fast passiert, doch Kilian Bauernfeinds Ball geht daneben. Auch Dornbirns Piere Nagler vergibt in dieser Phase für die Dornbirner. Die Floridsdorfer müssen aufpassen. Schließlich erlöst Patrick Puchegger die Floridsdorfer und bewahrt in der 88. Minute kühlen Kopf - 1:0 für die Heimischen und gleichzeitig der Sieg, denn kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Floridsdorf - Dornbirn 1:0 (0:0)

FAC-Platz, 1.125 Zuseher, SR: Emil Ristoskov

FAC: L. Gutlbauer - P. Puchegger, M. Becirovic, M. Krainz, L. Krasniqi - E. Felber, Flavio, T. Komornyik, M. Maier - D. Ungar, A. Schmid

Dornbirn: L. Bundschuh - M. Jokic, B. Cetin, Favali, S. Santin - K. Bauernfeind, T. Friedrich, Abdijanovic, P. Mijic - N. Awassi, M. Stefel

Torfolge: 1:0 (85. Puchegger)

