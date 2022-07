Der SV Dellach-Gail empfing am Dienstagabend in der ersten ÖFB-Cup-Runde den Zweitligisten Kapfenberger SV. Die Gastgeber spielen in der Unterliga West Kärntens und waren klarer Außenseiter gegen die Obersteirer. Allerdings taten sich die Kapfenberger schwer gegen die aggressiv auftretenden Kärntner. Am Ende gab es einen knappen 2:1-Sieg für die Gäste, die damit in die zweite Runde aufsteigen.

Munterer Start

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. Kapfenberg ist optisch überlegen, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. Dellach spielt mutig und überrascht damit die Gäste. In der 16. Minute dann plötzlich eine Rote Karte für Kapfenberg: Lukas Walchhütter geht überhart zur Sache und sieht Rot. Damit sind die Gäste ab sofort einen Mann weniger und Dellach bekommt nach und nach Überwasser. Das Publikum bekommt eine ausgeglichene Partie zu sehen, für Tore reicht es vorerst aber nicht. Die Dellacher kommen in dieser Phase immer wieder einmal mit Standards in den Strafraum, es bleibt aber beim 0:0 zur Pause.

Kapfenberg im Glück

Im zweiten Durchgang startet Kapfenberg besser. Die Gäste merken, dass es hier und heute - natürlich auch aufgrund der Unterzahl - mehr braucht, um den Außenseiter aus Kärnten zu bezwingen. In der 67. Minute zappelt das Leder schließlich im Netz der Hausherren. David Heindl trifft zur Führung für die Kapfenberger. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Im Gegenteil: Dellach schlägt zurück. In der 84. Minute macht Gabriel Umfahrer das 1:1. Damit ist wieder alles offen und die Heimischen bleiben am Drücker. Gelingt tatsächlich die Sensation? Es schaut jedenfalls nach Verlängerung aus - bis zur 97. Minute, denn dann bekommen die Gäste einen Elfer zugesprochen. Matthias Puschl tritt an und versenkt das Leder im Kasten. Unfassbares Pech für die Kärntner, die tapfer kämpften. Augenblicke später ist das Spiel vorbei und Kapfenberg zieht in die nächste Cup-Runde ein.

Matthias Puschl (Spieler KSV): "Wir haben gewusst, dass sich Dellach stark hinten hineinstellen wird. Wir sind glücklich über den Sieg und die Moral, die die Mannschaft gezeigt hat. Jetzt heißt es Fokus hin zum Ligaauftakt am Wochenende."

Aufstellungen:

Dellach: Julian Roman Fürhapter, Armin Lulic, Lukas Fabian Santner, Christopher Schaller, Fabio Revelant, Maximilian Wastian (K), Gabriel Umfahrer, Samir Nuhanovic, Silvio Mandl, Benedikt Kaltenhofer, Simon Michael Hohenwarter

Kapfenberg: Patrick Krenn, Maximilian Kerschner, Matthias Puschl (K), Lukas Walchhütter, Kone Mohamed, Winfred Amoah, Christoph Pichorner, Karlo Lalic, Meletios Miskovic, Tobias Mandler, David Heindl

Foto: GEPA Admiral