Der World of Jobs VfB Hohenems hatte in der ersten Cuprunde den FC Blau-Weiß Linz zu Gast im Stadion Herrenried. Die Elf von Gerald Scheiblehner ließ dem Vorarlberger Eliteligisten über die gesamten 90 Minuten nicht den Hauch einer Chance. Am Ende setzten sich die Stahlstädter - auch in der Höhe verdient - deutlich mit 10:1 durch.

Überlegen und in Spielfreude

Schon früh kamen die Gäste aus der Stahlstadt zu guten Möglichkeiten, Hohenems-Torwart André Breitfuss hielt seine Farben aber zunächst im Spiel. Bereits in der zweiten Spielminute war er doppelt gefordert, gegen Ronivaldo parierte er stark, den Nachschuss lenkte er an den Pfosten (2.). In Spielminute fünf zeigte der Torwart zudem eine starke Fußabwehr (5.). Die Linzer Führung zeichnete sich aber stark ab, in der zwölften Spielminute war es soweit: Christoph Schösswendter behauptete sich im Kopfballduell – nach einer Ecke stellte er auf 0:1. Neuzugang Ronivaldo legte ebenfalls per Kopf nach (23.): Eine Hereingabe in den Strafraum verwertete er zum 0:2, Breitfuss stand da etwas zu weit vor seinem Tor, nachdem er zwei Minuten zuvor noch an Breitfuss scheiterte, siegte er in diesem Duell im zweiten Versuch.

Das Spiel kannte weiter nur eine Richtung. Matthias Seidl verpasste knapp (27.), Simon Pirkl wurde im Sechzehner per Foul gestoppt - den anschließenden Strafstoß verwandelte Linz-Kapitän Michael Brandner überlegen (36.). Seidl erhöhte noch vor der Pause zum 0:4-Halbzeitstand.

Erbarmungslose Stahlstädter

In der zweiten Halbzeit schlitterte Hohenems in ein Debakel: Direkt in der 46. Spielminute traf Brandner mit einem abgefälschten Schuss aus 15 Metern zum 0:5. Der eingewechselte Danilo Mitrovic legte nach, die Hohenemser Gegenwehr war spätestens da gebrochen - und das Ergebnis wurde deutlich.

Anteo Fetahu erzielte Sekunden nach seiner Einwechslung das 0:7 (62.). Mitrovic machte sein zweites Tor zum 0:8 (73.), Paul Mensah traf kurz darauf zum 0:9 (74.). Hohenems kam noch zum Ehrentreffer durch den Joker Pierre Nagler. Der Ex-Dornbirner vollendete einen Konter mit Hilfer der Unterkante der Latte zum 1:9 (77.). Doch das konnte das Debakel des Eliteligisten kaum kaschieren, Anteo Fetahu sorgte sogar noch für ein zweistelliges Ergebnis.

Mit einem in der Höhe auch durchaus verdienten 10:1-Auswärtssieg marschiert Blau-Weiß Linz in die nächste Cuprunde.

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

World of Jobs VfB Hohenems - FC Blau-Weiß Linz 1:10 (0:4)

Herrenriedstadion; 350 Zuschauer; SR Rigger

Tore: 0:1 Christoph Schösswendter (12.), 0:2 Ronivaldo (23.), 0:3 Michael Brandner (36./Foulelfmeter), 0:4 Matthias Seidl (42.), 0:5 Michael Brandner (46.), 0:6 Danilo Mitrovic (57.), 0:7 Anteo Fetahu (62.), 0:8 Danilo Mitrovic (73.), 0:9 Paul Mensah (74.), 1:9 Pierre Nagler (77.), 1:10 Anteo Fetahu (81.)

Hohenems: Breitfuss; Ganahl (81. Heimböck), Drobnak, Pernstich, Vater; Dominguez (46. Dulabic), Demir (60. Potic), Kircher, Ünal (60. Nagler); Matkovic, Herbaly (81. Bösch)

Blau-Weiß Linz: Schmid; Maranda, Schösswendter, Strauss (60. Tursch); Windhager (12. Mitrovic), Brandner (60. Briedl), Koch, Pirkl; Seidl (60. Fetahu); Ronivaldo (60. Mayulu), Mensah

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at