Die Young Violets Austria Wien empfingen zum Auftakt der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering in Wien-Favoriten. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang den Gästen aus Liefering nach der Pause der Doppelschlag durch Atiabou und Hofer. Die Jungveilchen ließen sich davon nicht beeindrucken, nach Toren von Hahn und Schmelzer trennten sich die beiden Teams mit 2:2.

Torlos in die Pause

Die erste gute Möglichkeit der Partie gehörte den Gästen aus Salzburg: Lieferings Dijon Kameri konnte aber einen Konter nicht vollenden und scheiterte an Violets-Goalie Sandali Conde (13.). Auf Seiten der Gastgeber wurde Florian Fischerauer erstmals gefährlich: Nach etwas mehr als einer halben Stunde versuchte er es aus der Distanz, Lieferings Torwart Jonas Krumrey war aber zur Stelle. Wenig später vergab auch sein Teamkollege Martin Pecar eine gute Möglichkeit (37.). Torlos ging es damit in die Kabinen.

Remis trotz Zwei-Tore-Rückstands

Nach dem Seitenwechsel ließ der erste Treffer dann nicht lange auf sich warten: In der 50. Spielminute köpfte Benjamin Atiabou nach einer Ecke die Jungbullen in Führung. Abermals war es wenig später ein Eckball, der auch das 0:2 besorgen sollte - dieses Mal half Violets-Keeper Conde aber unfreiwillig ordentlich mit. Raphael Hofer trat die Ecke auf den ersten Pfosten, Conde kriegte den Ball nicht zu fassen und bugsierte das Spielgerät ins eigene Tor (66.).

Doch die Jungveilchen ließen sich auch vom Zwei-Tore-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen - und machten den Anschlusstreffer. Niels Hahn stellte mit einem satten Flachschuss aus 16 Metern auf 1:2 (71.). Liefering hingegen zeigte sich in der Offensive nicht kaltschnäuzig genug, aussichtsreiche Konterchancen wurden von der Elf von Sandro Ingolitsch nicht genutzt. Die Young Violets zeigten sich da treffsicherer: Eine Hereingabe von Manuel Polster ließ Liefering-Keeper Krumrey in die Mitte klatschen, Timo Schmelzer knallte den Ball unhaltbar aus dem Rückraum in die Maschen (78.). Und da Lieferings Elias Havel mit einem Abschluss in der Schlussphase noch an Conde scheiterte, trennten sich die beiden Zweitvertretungen der Bundesligateams zum Auftakt mit einem 2:2-Unentschieden.

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

Young Violets Austria Wien - FC Liefering 2:2 (0:0)

GENERALI-Arena; 204 Zuschauer; SR Jandl

Tore: 0:1 Benjamin Atiabou (50.), 0:2 Raphael Hofer (66.), 1:2 Niels Hahn (71.), 2:2 Timo Schmelzer (78.)

Startelf Young Violets: Conde - Drame, Smrcka, Pross, Hahn, Kopp, Meisl, Fischerauer, Ivkic, Polster, Pecar

Startelf Liefering: Krumrey - Wallner, Reischl, Kameri, Berki, Agyekum, Pejazic, Sahin, Atiabou, Jano, Baidoo

Zum Live-Ticker: Young Violets Austria Wien - FC Liefering

Foto: Richard Purgstaller