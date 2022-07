Am 1. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der SK BMD Vorwärts Steyr auf den SK Rapid Wien II. Und dabei kam es zu einer leistungsgerechten Punkteteilung. Vor allem in der ersten Hälfte agierten beide Mannschaften gehörig im Vorwärtsgang. Dann aber musste man doch dem hohen Tempo Tribut zollen. Letztlich blieb es dann beim 2:2-Remis.

Flotte erste Hälfte bei brütender Hitze

Seit nunmehr 9 Begegnungen ist Vorwärts zuhause unbesiegt (7 S - 2 U), demzufolge ist der Gastgeber gegen die jungen Rapidler, die vor der dritten Zweitligasaison stehen, auch mit der Favoritenrolle behaftet. Hinzu kommt, dass Steyr nach dem Cup-Aus gegen Hertha Wels, etwas zum geraderichten hat. Der Hausherr ist es dann auch, der anfangs die besseren Momente verzeichnet. Tolga Günes ist es, der mit zwei Eckbällen erstmalig für dicke Luft im Strafraum der Kulovits-Truppe sorgt.

Bei diesem ersten Auftritt geht es für beide Teams einmal darum, bei hohen Temperaturen, zu einer spielerischen Linie zu finden. In der 19. Minute zappelt das Spielgerät dann erstmalig im Tornetz. Nach herrlichem Pass von Tolga Günes läuft Gerhard Mena Dombaxi auf der linken Seite auf den Torhüter zu und schließt mit einem Schuss flach zum 1:0 ins lange Eck ab. Aber den Rapidlern gelingt es danach ins Spiel zu finden. In der 28. Minute kommt es dann auch zum Ausgleich.

Nicolas Binder ist nach sehr schöner Vorarbeit durch Nicholas Wunsch, der Torschütze. 41. Minute: Rapid II geht erstmalig in Führung! Leopold Querfeld nimmt sich aus knapp 30 Meter ein Herz und zieht ab. Der Ball wird noch abgefälscht und findet neben der rechten Stange ins Tor. 45. Minute: Steyr gleicht zum 2:2 aus! Alem Pasic trifft sehenswert volley in den Winkel.

Keine weiteren Tore in der zweiten Hälfte

Gehen beide Teams nun mit dem selben Engagment zur Sache, ist doch damit zu rechnen dass weitere Treffer fallen werden. Das Remis entspricht auch soweit dem Gebotenen. Aber die Startphase im zweiten Durchgang fällt dann doch hitzebedingt etwas schaumgebremster aus. Man begegnet sich auf Augenhöhe bzw. neutralisiert man sich nun zusehends.

54. Minute: Mustafa Kocyigit mit dem Schuss von der linken Seite, doch Torhüter Florian Eres kann den Ball festhalten. Die Madlener-Schützlinge haben nun doch einiges vom Anfangselan eingebüßt. Rapid gelingt es die Begegnung nun völlig offen zu gestalten. In der Schlussviertelstunde werfen dann beide Teams noch einmal alles in die Waagschale um doch noch zum möglicherweise entscheidenden dritten Treffer zu kommen.

Schlussendlich aber sollte es beim soweit leistungsgerechten 2:2-Unentschieden bleiben. In der nächsten Runde gastiert der SK Vorwärts Steyr am Freitag, 29: Juli um 18:10 Uhr beim FC Liefering. Rapid Wien II besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen SKN St. Pölten.

SK VORWÄRTS STEYR - SK RAPID WIEN II 2:2 (2:2)

Freitag, 22. Juli, 2022, 18:10 Uhr, LIWEST Arena, 1.160 Zuseher, SR: Jakob Semler

SK Vorwärts Steyr: Eres, Marceta, Prada-Vega, Apollonio (11. Can Ketan/74. Zdichynec), Lageder, Dombaxi, Pasic, Günes, Bitsche, Pellegrini (60. Sostarits), Filip

Rapid Wien II: Göschl, Eggenfellner, Dijakovic, Tambwe-Kasengele (85. F. Demir), Hedl, Wunsch (85. Oda), Binder, Kocyigit (74. Softic), Holzhacker, Fallmann (74. Zwickl), Querfeld

Torfolge: 1:0 (19. Dombaxi), 1:1 (28. Binder), 1:2 (41. Querfeld), 2:2 (45. Pasic)

Gelbe Karten: Prada-Vega, Querfeld, Softic, Wunsch, F. Demir

Fotocredit: www.sport-bilder.at (Harald Dostal)