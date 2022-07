Am Sonntagvormittag kam es in der 2. Liga zum heiß erwarteten Wiener Derby zwischen dem Floridsdorfer AC und First Vienna FC. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg der Gäste aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk. Damit feiert der Aufsteiger den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Führung für die Vienna

Dabei starten die Floridsdorfer besser ins Spiel. Der erste Eckball im Spiel geht an den FAC. Der Tormann der Vienna kann den Ball aber locker abfangen. Dann auch ein erster Eckball für den ältesten Verein Österreichs, der Vienna: Gute Flanke - doch der Kopfball geht etwas über das Tor drüber. Dann wieder eine gute Chance für Floridsdorf - ein Schuss aus ca. 12 Metern trifft aber nur das Außennetz. Das Spiel ist munter geführt, Floridsdorf ist optisch überlegen. Dennoch gelingt den Gästen in der 37. Minute schließlich das 1:0. Lukas Grozurek bekommt einen guten Pass von Itamar Noy, der den Ball durch die Füße des FAC-Goalies spitzelt und Grozurek muss den Ball nur noch einschieben. In der Schlussphase der ersten Halbzeit versuchen die Gastgeber gleich auszugleichen, daraus wird aber nichts. Es geht mit der knappen Vienna-Führung in die Pause.

FAC riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern: Gute Hereingabe in dieser Phase, der Ball kann von der Vienna aber zur Ecke geleitet werden. Diese bringt nichts ein. Dann geht ein Kopfball nach einem Corner klar über den Kasten der Vienna. Rund 2.157 Besucher sind ins Stadion gekommen, um die Partie zu verfolgen. Die Gastgeber riskieren dann immer und eröffnen so aber auch Räume für die Gäste. In der 68. Minute die FAC-Ausgleichschance, der Ball fliegt aber meilenweit über das Tor. Die Heimischen müssen jetzt echt zusehen, wenn man nicht als Verlierer vom Platz gehen will. Sie rennen an, doch die Vienna steht hinten gut und hat in den entscheidenden Momenten auch das Glück auf seiner Seite. Schließlich bricht die Nachspielzeit und Floridsdorf haut alles nach vorne, es bleibt aber dabei - Vienna bringt den knappen Vorsprung über die Zeit und jubelt über drei Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

Floridsdorfer AC - First Vienna FC 0:1 (0:1)

FAC-Platz, 2157 Zuschauer; SR Spurny

Tore: 0:1 Lukas Grozurek (38.)

FAC: S. Spari - B. Wallquist, A. Mankowski, L. Krasniqi, V. Miljanic - P. Bertaccini, C. Bubalovic, M. Maier, M. Becirovic - T. Fink, M. Hernaus

Vienna: A. Lukse - D. Luxbacher, N. Steiner, S. Auer, B. Luxbacher - I. Noy, C. Bumbic, T. Kreuzhuber, M. Sulzner - K. Abazovic, L. Grozurek

