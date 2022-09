Der First Vienna FC traf am Freitagabend im Rahmen der 10. Runde in der 2. Liga auf den Kapfenberger SV. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle letztlich auch gerecht werden. Auch wenn das entscheidende Tor für die Döblinger erst in der 90. Minute fiel. Man war aber vor allem im zweiten Durchgang drückend überlegen.

Matte Partie mit stärkeren Gastgebern

Die erste Halbzeit ist eher zurückhaltend geführt. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen richtig gut ins Spiel. Vienna hat zwar mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber nichts machen. Kapfenberg verlegt sich auf das Verteidigen und setzt da und dort Konterangriffe. Einer dieser Konterangriffe führt sogar zur besten Chance in der ersten Halbzeit, nämlich zu einem Kopfball, der aber an die Latte geht. Die Gastgeber versuchen sich ihrerseits über Schüsse, die aber nichts einbringen - auch weil der Gäste-Goalie gut pariert. So plätschert das Spiel in der Naturarena Hohe Warte dahin und es geht schließlich mit dem 0:0 auch in die Pause.

Ausschluss für Kapfenberg

Im zweiten Durchgang erhöhen die Heimischen die Taktzahl und das fordert Tribut auf Seiten der Kapfenberger. In der 52. Minute muss Antonio Luci Sokcevic mit Gelb-Rot vom Platz. Damit sind die Gäste einen Mann weniger. Die Vienna wird in Folge immer stärker und sorgt für Druck. Man läuft sich aber immer wieder in der Abwehr der Gäste fest. Die Gastgeber werden aber immer noch drückender und nähern sich immer weiter dem 1:0 an.

Drückend überlegene Vienna

Immer wieder finden sich die Heimischem im Strafraum der Kapfenberger wieder, doch vorerst hält die Gäste-Abwehr und man hat auch das nötige Glück - immer wieder ist ein rettender Fuß dazwischen. Als schon niemand mehr mit einem Tor rechnet, fällt schließlich doch das erlösende 1:0 für die Heimischen. Christoph Pichorner befördert das Leder über die eigene Linie und besiegelt gleichzeitig die Niederlage für seine Kapfenberger. In der Nachspielzeit haben die Gastgeber dann zwar noch eine Chance, doch es bleibt beim 1:0.

First Vienna FC - Kapfenberger SV 1:0 (0:0)

Freitag, 30.09.2022, 18:10 Uhr, Naturarena Hohe Warte, Z: 1000; SR: Manuel Schüttengruber

Startelf First Vienna: A. Lukse, . Steiner, S. Auer, B. Luxbacher, I. Noy, C. Bumbic, T. Kreuzhuber, M. Sulzner, L. Grozurek, K. Abazovic, L. Edelhoferg. Trainer: Alexander Zellhofer

Startelf Kapfenberger SV: M. Miskovic, A. Sokcevic, C. Pichorner, L. Hassler, W. Amoah,

N. Szerencsi, N. Zikic, L. Walchhutter, M. Puschl, M. Grgic, M. Wieser Trainer: Vladimir Petrovic

Gelbe Karte: Steiner bzw. Sokcevic, Grgic, Miskovic, Wieser, Graschi

Gelb-Rote Karte: Sokcevic

