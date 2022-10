Alle Neune...! Binnen 2 Spielen hat sich der FC Liefering den Frust von der wochenlangen Unserie von der Seele geschossen. Nach dem 3:0-Auswärtssieg beim SV Lafnitz setzten die Schützlinge von Fabio Ingolitsch Freitagabend in Rd. 13 der ADMIRAL 2. Liga in Grödig mit dem 6:1-Kantersieg über die Youngster vom SK Rapid Wien noch einen drauf und schossen sich warm für das Youth League-Match gegen den FC Chelsea (Dienstag). Mit einem teils spektakulären „Ein-Satz-Sieg“ untermauern die Jungbullen die Vorwochen-Rückkehr in die Erfolgsspur. Dabei ragt Dreifach-Torschütze Karim Konate aus einem starken Kollektiv heraus.

Ein Jungbulle der Freitagabend gegen die Rapid-Fohlen große Sprünge machte und alle überragte: Karim Konate, der mit Felix Holzhacker und Marko Dijakovic, hier zwar das Salzburger "Sandwich" zwischen zwei Hütteldorfern ist, doch auch doppelt war der Dreifach-Torschütze diesmal nicht zu stoppen.

Karim Konate katapultiert mit Triple-Pack an 2. Liga-Torschützenspitze

Karim Konate initiierte die ersten Lieferinger "Gehversuche". Nachdem der 18-Jährige sein Visier bei einem Drehschuss noch fehlerhaft eingestellt hatte, funktionierte es nach einem Corner von Feinfuß Raphael Hofer besser: Der Ivorer schraubte sich hoch und köpfelte seine Farben in Front (31.). Wenig später agierte wiederum Konate im Duell mit Tambwe-Kasengele vifer, dank seines körperbetonten Durchsetzungsvermögens schnürte er den Doppelpack (39.).

Aufs kurze Gäste-Aufflackern, Strunz finalisierte im Eins-gegen-Eins trocken (42.), antwortete Liefering gekonnt. Konate übernahm eine Ibertsberger-Hereingabe und bezwang Schlussmann Orgler erneut mit dem Kopf (44.). Achter Saisontreffer für den 1,78 Meter großen FCL-Stürmer.

Oumar Diakite räumte die letzten Zweifel am Heimsieg aus der Welt, indem er Dijakovic narrte, aufs Tor zusteuerte und vollstreckte – 4:1 (48.).

Während die überforderten Hütteldorfer kein Mittel gegen die griffige Ingolitsch-Truppe fanden, setzte Joker Elias Havel die Schlusspunkte. Erst nach einem Orgler-Ausflug, dann per Chip (jeweils 90.+1).

Ingolitsch: "Mannschaft macht gerade guten Prozess durch"

Fabio Ingolitsch: „Wir haben den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen können und Rapid schlussendlich mit unserer Energie überrollt. Ich freue mich sehr für die Mannschaft, die gerade einen guten Prozess durchmacht und sich heute für ihre harte Arbeit belohnt hat.“

Aufstellung FC Liefering: Krumrey – Ibertsberger, Baidoo, Wallner, Pejazic – Sahin (70. Halwachs), Sadeqi (79. Paumgartner), Hofer (84. Crescenti), Jano (70. Havel) – Diakite, Konate (70. Reischl)

Gelbe Karten: Hofer (78./Foul), Halwachs (79./Foul), Paumgartner (84./Foul)

Zuschauer: 248; Schiedsrichter: Oliver Fluch

Fotocredit: FC Liefering via Getty