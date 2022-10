Die 13. Ausgabe aus LigaZwa ergab unter anderem das Duell zwischen dem SK Vorwärts Steyr und dem SV Lafnitz. Beide Mannschaften hatten etwas gut zu machen, gab es doch jeweils am abgelaufenen Spieltag eine Niederlage.

Steyr mit druckvollem Beginn, Lafnitz mit der Führung

Steyr-Coach Daniel Madlehner war bemüht unter der Woche die Köpfe der Spieler freizubekommen. Fünf sieglose Spiele in Folge und als Draufgabe die 1:4 Klatsche im Derby gegen Blau-Weiß Linz am vergangenen Wochenende sollten genug Negativpresse gewesen sein. Seine Mannschaft erwischte dann auch einen guten Start, konnte Lafnitz unter Druck setzen und kam früh zu einigen Abschlüssen. Nach rund 10 Minuten waren dann aber auch die Oststeirer im Spiel angekommen und die Fans auf den spärlich besetzten Tribünen sahen bei nasskaltem Wetter eine ausgeglichene Ligapartie, welche dann in der 14. Minute einen Paukenschlag zu verzeichnen hatte. Lafnitz Neuzugang Poldrugac brachte sich mit einer starken Ballmitnahme in Position und ließ Steyr-Keeper Eres aus 20 Metern keine Chance.

Steyr weiter mutig und belohnt

Steyr ließ die Köpfe nicht hängen, suchte weiter den Weg nach vorne, tat sich aber gegen die in der Defensive souverän agierenden Lafnitzer schwer. Die Elf von Philipp Semlic hatte das Spielgeschehen weitgehend unter Kontrolle, glaubte man, denn in der 33. Minute schlug der SK Vorwärts eiskalt zurück. Günes steckte herrlich durch für Filip und der konnte Keeper Zingl im zweiten Versuch überwinden. Und auf einmal war die Partie wieder komplett offen, wenngleich bis zum Pausenpfiff keine Tormöglichkeiten mehr verzeichnet werden konnten.

Paukenschlag nach Wiederanpfiff

Die Steyrer ließen sich lange Zeit, kamen aber umso wacher aus der Kabine retour und konnten in der 46. Minute die Partie drehen. Außenverteidiger Bumberger kam aus spitzem Winkel zum Abschluss – der Ball wurde abgefälscht und war für Keeper Zingl unhaltbar. Steyr führte 2:1! Lafnitz im weiteren Verlauf ohne große Idee – außer einem Schuss von Poldrugac in der 64. Minute wurde da nichts notiert. Trainer Semlic reagierte mit einem Dreifachwechsel.

Schlussoffensive von Lafnitz unbelohnt

Lafnitz warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die Steyrer Defensive aber nicht überlisten. Zu kompakt standen die Hausherren, welche den Sieg am heutigen Abend einfach mehr wollten. Vorwärts Steyr gewinnt mit 2:1 gegen Lafnitz und beendet damit eine lange Negativserie.

SK Vorwärts Steyr – SV Lafnitz 2:1 (1:1)

Freitag, 21. Oktober 2022, 20:30 Uhr, LIWEST-Arena Steyr, Zuschauer: 1.000, Schiedsrichter: Dominic Schilcher

Vorwärts Steyr (4-2-3-1): Eres – Lageder, Prada (K), Bumberger, Marceta – Günes, Pasic, Dombaxi – Filip, Bitsche, Zdichynec Trainer: Daniel Madlehner

SV Lafnitz (4-2-3-1): Zingl (K) – Wohlmuth, Feyrer, Pfeifer, Umjenovic – Prohart, Lichtenberger, Gölles – Lederer, Poldrugac, Duvnjak Trainer: Philipp Semlic

Torfolge: 0:1 J. Poldrugac (14.), 1:1 O. Filip (33.), 2:1 D. Bumberger (46.)

Gelbe Karten: Bitsche (31.), Pasic (77.), Dombaxi (92.)

Zum Live-Ticker SK Vorwärts Steyr – SV Lafnitz

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL