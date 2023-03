Die Young Violets empfingen am Freitagabend im Rahmen der 18. Runde der 2. Liga First Vienna FC. Damit stand ein Wiener Derby auf dem Programm. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg für die Gäste, die damit auf die Siegerstraße zurückkehren.

Ausgeglichener Start

Das Spiel ist in der Anfangsphase ausgeglichen - beide Teams sind bemüht, um ein gutes Spiel ihrerseits aufziehen zu können, natürlich will auch kein Team einen frühen Fehler begehen, so findet das Spiel vorerst hauptsächlich im Bereich des Mittelkreises statt. Die Gäste übernehmen dann aber zusehends das Kommando und es sollte nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. In der 29. Minute ist es passiert. Bernhard Luxbacher, was für ein bärenstarker Angriff des Kapitäns der Vienna, der Döblinger kommt noch in der eigenen Hälfte an den Ball, geht im Zweikampf als Sieger hervor und geht über die linke Seite auf und davon - er legt sich die Kugel selbst gut auf, zieht in den Strafraum und sucht den Abschluss, am Ende dieser sehr stark herausgespielten Situation von Luxbacher zappelt der Ball in den Maschen zur Führung für die Gäste.

Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Döblinger nachlegen, was auch gelingen sollte. Marcel Tanzmayr trifft in der 38. Minute zum 2:0 - Cedomir Bumbic ist es mit einer Flanke, die er zeigt, ohne lange zu zögern - im Strafraum ist es Lukas Grozurek, der noch über die Kugel springt, dadurch ist es Tanzmayr der den Ball in die Maschen zum 0:2 befördern kann. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Vienna versucht weiter nachzulegen, während die Young Violets jetzt Probleme haben. So endet die erste Halbzeit aber mit 2:0.

Klare Sache, doch keine weiteren Tore

Die zweite Halbzeit beginnt so, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Die Vienna wirkt bisher äußerst abgebrüht und lässt praktisch nichts zu, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Die Young Violets sind nach wie vor bemüht, doch die letzte entscheidende Aktion vor dem gegnerischen Tor will nicht gelingen, so führt die Vienna nach 55 Minuten unverändert verdient mit einem 2:0. In der 57. Minute kann ein Ball von der linken Seite der Gäste gut von den Violets geklärt werden, was einen schnellen Gegenangriff für sie einbringt, doch im eins gegen eins kann die Vienna noch vor dem völlig alleinstehenden Kreiker eingreifen. Auch die Vienna lauert auf Konter, die man auch vorfindet, allerdings will das Leder nicht in den Kasten.

Ein weiter langer Pass in dieser Phase,auf der linken Außenbahn kommt zu Cedomir Bumbic - er kann sich den Ball gut mitnehmen, doch schlussendlich wird dem Döblinger das Leder doch noch erfolgreich abgenommen, so können die Jungveilchen die nächste Chance für die Vienna mit Erfolg verhindern. Itamar Noy mit der nächsten Riesenchance auf das vorentscheidende 0:3 - eine starke flache Hereingabe kommt zu Noy, dessen Abschluss kann Kapitän Niels Hahn aber gerade noch mit dem Oberschenkel zur Ecke abfälschen. In der 87. Minute der nächste Abschluss der Döblinger, dieses Mal geht es über die rechte Außenbahn - eine schnelle flache Flanke nach innen bringt für Keeper Kenan Jusic zwar leicht in Bedrängnis, doch schlussendlich kann der Jungkeeper der Wiener Austria den Ball sicher unter Kontrolle bringen. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, 18. Runde

Young Violets - First Vienna FC 1894 0:2 (0:2)

Freitag, 3. März. Februar 2023, 18:10 Uhr; Generali Arena, SR Alexander Harkam

Young Violets: TW – Kenan Jusic ; 10 – Niels Hahn (K) ; 14 – Luca Pazourek ; 15 – Csaba Mester ; 17 – Anouar El Moukhantir ; 19 – Florian Kopp ; 26 – Mario Gintsberger ; 30 – Florian Fischerauer ; 35 – Enis Safin ; 38 – Dario Kreiker ; 45 – Lukas Haubenwaller +++ ET – Jonas Überbacher ; 08 – Armand Smrcka ; 09 – Josef Pross ; 34 – Timo Schmelzer ; 39 – Dejan Radonjic ; 42 – Denis Dizdarevic ; 47 – David Ewemade

First Vienna: TW – Andreas Lukse ; 05 – Noah Steiner ; 08 – Bernhard Luxbacher (K) ; 11 – Cedomir Bumbic ; 12 – Marcel Tanzmayr ; 15 – Thomas Kreuzhuber ; 18 – Nicholas Wunsch ; 20 – Marco Alessandro Sulzner ; 23 – Lukas Grozurek ; 27 – Dalibor Velimirovic ; 28 – Kai Lukas Stratznig +++ ET – Marcel Ecker ; 04 – Daniel Luxbacher ; 06 – Stephan Auer ; 10 – Itamar Noy ; 26 – Felix Seiwald ; 77 – Luca Edelhofer ; 99 – Deni Alar

Torfolge: 0:1 Bernhard Luxbacher (28.), Marcel Tanzmayr (38.)

Zum Live-Ticker: Young Violets - First Vienna

Fotocredit: Josef Parak