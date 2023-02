Nachdem der FC Blau-Weiß Linz, "4-Torefabrik" und ärgster Verfolger von Spitzenreiter SKN St. Pölten, durch den souveränen 4:0-Sieg im OÖ-Duell am Freitagabend beim SK BMD Vorwärts Steyr bis Sonntag den "Platz an der Sonne" innehatte, holten sich die Wölfe ihn heute dank einem 2:0-Auswärtssieg beim SK Sturm Graz II wieder zurück. Doch nicht am Vormittag wie bei der ursprünglich angesetzten "Sonntag-Matinee", sondern erst nach dem "Mittagstisch". Denn die finale Partie der 17. Runde der ADMIRAL 2. Liga wurde wegen Schneefalls in der Steiermark statt 10:30 Uhr erst ab 13:30 Uhr in Gleisdorf angepfiffen.

Spitzenreiter SKN St. Pölten bleibt nach dem 2:0-Sieg in Gleisdorf die Nr. 1 in der ADMIRAL 2. Liga und dort auch in der Auswärtstabelle. 7. Sieg bereits in der Fremde (plus 1U, 1N).

16-jähriger Goalie Lorenz verhindert Pausen-Rückstand für "Blackies"

Der Spitzenreiter aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt blieb von den winterlichen Verhältnissen und der "Zeitverschiebung" unbeeindruckt und ergriff in Gleisdorf gegen den ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger aus der steirischen Landeshauptstadt vor 368 Zuschauern sogleich die Initiative. Die erste zwingende Torchance ließ jedoch bis zur 25. Minute auf sich warten.

Youngster Julian Keiblinger brachte einen Freistoßball in den 16-er, Routinier Christian Ramsebner mit dem Kopfball (25.) - der erst 16-jährige SK Sturm-Schlussmann Elias Lorenz parierte. Nur 3 Minuten später fast eine Kopie des Abschlusses, diesmal Barlov per Kopfball (28.) aus Nahdistanz - doch wieder Lorenz auf dem Posten.

Leon Grgic ist zwar in dieser Szene von Julian Keiblinger am Ball, doch am Ende hatte Aufsteiger SK Sturm Graz II mit 0:2 das Nachsehen gegen den favorisierten Spitzenreiter SKN St. Pölten und sammelte jede Menge Erfahrung.

Kurioses "Billardtor" beschert Wölfen 2:0

Nach dem Seitenwechsel war auch das Torhüter-Talent der "Blackies" machtlos. Eine Flanke des eingewechselten, 20-jährigen Niederländers Jaden Montnor an den Fünfmeterraum verlängerte der 21-jährige Ivorer Yacouba Silue per Kopfball ins lange Eck - 0:1 (54.).

Dann eine kuriose Aktion: Der wie Montnor ebenfalls eingewechselte Scharner zog vermeintlich harmlos ab, der Grazer Mustafic fälschte das Leder jedoch gefährlich ab. Zwar konnte Lorenz das Spielgerät noch an die linke Stange lenken, von wo der Ball jedoch die Linie entlang an die rechte Stange sprang und von dort über die Torlinie - 0:2 (64.)

Der gastgebende Aufsteiger wurde gegen den favorisierten "Wintermeister" kaum gefährlich und vermochte seine bereits 5. Heim-Niederlage in dieser Saison (die 9. gesamt) nicht abzuwenden und rutschte auf Rang 13 (18 Punkte) ab.

An der Tabellenspitze thront wieder bzw. weiter die Helm-Elf mit 35 Punkten, dahinter haben der FC Blau-Weiß Linz und der SV Horn nur ein bzw. zwei Punkte Rückstand.

Nächsten Freitag Top-Spiel "Winter-" gegen "Herbst-Meister"

Nächste Gegner: Freitag, 3. März, FAC vs. SK Sturm II (18:10 Uhr) und das Topspiel Erster vs. Dritter SKN St. Pölten vs. SV Horn (20:30 Uhr).