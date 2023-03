First Vienna FC empfing am Freitagabend im Rahmen der 19. Runde in der ADMIRAL 2. Liga den GAK 1902. Damit stand ein echtes Traditionsduell auf dem Plan. Am Ende konnten sich die Gäste aus der steirischen Landeshauptstadt mit 2:0 durchsetzen. Schon zur Pause führten die Grazer mit 2:0 und legten den Grundstein für die drei Punkte vor mehr als 3.000 Fans. Die Elf von Chefcoach Gernot Messner stellt damit den Rückstand an das Führungstor wieder her, von dem nur der SKN St. Pölten siegte.

Starker GAK-Beginn

Nach nur einer Minute die erste Offensivaktion des GAK: Nach einer weiten Flanke kommt Bohdan Viunnyk zum ersten Abschluss, aus spitzem Winkel bekommt der Ukrainer den Ball aber nicht auf das Tor. Kurz darauf erneut eine schöne Aktion des GAK: Markus Rusek hält den Ball im Spiel und findet Michael Liendl. Dessen Flachschuss geht aber am Tor vorbei. Die Gäste sind das spielbestimmende Team. In der 13. Minute steht es dann auch 1:0 für die Gäste aus Graz: Von links bringt Michael Liendl eine tolle Flanke zur Mitte, wo Michael Lang dann aus kurzer Distanz zum Kopfball kommt und sich diese Chance nicht nehmen lässt.

Die Vienna tut sich noch schwer, ehe die Grazer nachlegen. Sehr gut getretener Eckstoß in der 34. Minute von Kapitän Marco Perchtold und Paul-Friedrich Koller trifft per Kopf zum 0:2. Koller spielt mit Gesichtsmaske, nachdem er sich das Nasenbein gebrochen hatte. Beim Kopfball zog er sich nun auch noch ein Cut zu, das behandelt werden muss, er kann aber weiterspielen. Kurz darauf steht er wieder im Mittelpunkt, indem er Marcel Tanzmayr stark abdrängt. Wenige Augenblicke später dann neuerlich die Vienna, doch der GAK-Keeper pariert den scharfen Schuss aus kurzer Distanz, ehe es in die Pause geht.

Vienna bemüht

Die Vienna startet stärker in die zweite Halbzeit. Man steht jetzt höher und riskiert mehr. Die beste Chance hat aber dann der GAK: Markus Rusek kommt aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, kann den Vienna-Goalie aber nicht bezwingen. Glanztat von Andreas Lukse. In weiterer Folge ist das Spiel zerfahren, auch wenn die Heimischen bemüht sind. Ein Anschlusstreffer würde das Spiel wohl noch einmal spannend machen, während das 3:0 für die Grazer das Spiel entscheiden würde. GAKs Paolo Jager in dieser Phase mit einem Schuss, Andreas Lukse sieht dabei nicht gut aus. Er bessert seinen Fehler aber selber aus und pariert den Abpraller stark. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und der GAK jubelt über drei Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 19. Runde

Freitag, 10. März 2022; Naturarena Hohe Warte, SR Florian Jäger

First Vienna FC 1894 - GAK 1902 - 0:2 (0:2)

First Vienna FC 1894: 01 Andreas Lukse (TW), 05 Noah Steiner, 08 Bernhard Luxbacher (K), 11 Cedomir Bumbic, 12 Marcel Tanzmayr, 15 Thomas Kreuzhuber, 18 Nicholas Wunsch, 20 Marco Alessandro Sulzner, 23 Lukas Grozurek, 27 Dalibor Velimirovic, 28 Kai Lukas Stratznig Ersatz: 33 Marcel Ecker (TW), 04 Daniel Luxbacher, 10 Itamar Noy, 16 Hakija Mahmutovic, 24 Kerim Abazovic, 26 Felix Seiwald, 77 Luca Edelhofer Trainer: Alexander Zellhofer

GAK 1902: 01 Jakob Meierhofer (TW), 02 Philipp Seidl, 04 Paul-Friedrich Koller, 21 Michael Lang, 30 Milos Jovicic, 06 Markus Rusek, 10 Michael Liendl, 13 Marco Perchtold (K), 17 Thomas Schiestl, 25 Lenn Jastremski, 99 Bohdan Viunnyk. Ersatz: 26 Christoph Nicht (TW), 08 Maximilian Somnitz, 09 David Peham, 19 Marco Sebastian Gantschnig, 23 Paolo Jager, 24 Felix Köchl, 47 Daniel Kalajdzic Trainer: Gernot Messner

Torfolge: 0:1 (13.) Lang, 0:2 (34.) Koller.

Gelbe Karten: Noj bzw. Perchtold, Seidl

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL