Die Mannschaft der Stunde in der ADMIRAL 2. Liga heißt FC Liefering. Die Jungbullen um Chefcoach Fabio Ingolitsch gewannen in Rd. 19 auch das Heimspiel - wieder in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim - gegen Hinrunden-Meister SV Horn, prolongieren mit dem 3:1 nach einer dramatischen Schlussphase ihre Erfolgs-Serie auf 4 Siege en suite und befinden sich weiter auf der Überholspur in der Tabellen - springen auf Rang 9. Erster Dämpfer dagegen für die Niederösterreicher, die nach 2 Siegen ihre erste Niederlage im Frühjahr kassieren und auf Rang 3 abrutschen.

In Salzburg gibt es wieder einen Toptorjäger Karim (nach Adeyemi): Matchwinner & Triplepacker Karim Konaté mit Erfolgscoach Fabio Ingolitsch. Der 18-jährige Ivorer führt nunmehr nach 19 Runden mit 14 Treffern die Torschützenliste der ADMIRAL 2. Liga an.

Triplepack von Karim Konaté - effiziente Lieferinger

Ein Konate-Triplepack, ein emotionales Comeback nach fast 500 Tagen sowie ein bemerkenswertes Last-minute-Drama sind die Zutaten für eine kurzweilige LigaZwa-Begegnung mit dem SV Horn, aus dem die Hausherren als Sieger hervorgehen.

Während die Waldviertler im 1. Durchgang vermehrt vor dem gegnerischen Gehäuse aufkreuzten, überzeugten die Ingolitsch-Mannen mit Effizienz: Eine Umschaltsituation über Dijon Kameri und Oumar Diakite endete bei Karim Konaté, der eine punktgenaue Hereingabe seines Landsmanns übernahm und mit dem einzigen Lieferinger Abschluss aufs Tor in Abschnitt 1 vollstreckte (9.).

Comeback von Bryan Okoh nach 489 Tagen mit unglücklichem Eigentor

Auch der 2. Anlauf war von Erfolg gekrönt: Feinfuß Zeteny Jano beförderte einen Freistoß in die Mitte, wo wiederum Konaté bereitstand. Er drückte das Spielgerät etwas unkonventionell über die Linie (48.).

Nachdem Bryan Okoh (Foto) nach überstandener Kreuzbandverletzung der schönste Moment des Tages vorbehalten war – nach 489-tägiger Leidenszeit kehrte der Eidgenosse erstmals auf den Platz zurück –, nahm die Begegnung enorm an Dramatik zu.

Okan Yilmaz vergab Foulelfer zum Ausgleich - Pfosten

Zunächst grätschte just Okoh in eine gefährlich anmutende Flanke und fälschte sie ins eigene Tor ab (88.), dann zeigte Referee Harald Lechner in der Nachspielzeit gar auf den Punkt. Jonas Krumrey hatte O. Yilmaz von den Beinen geholt. Der Gefoulte trat selbst an und traf lediglich den Pfosten (90.+2).

Nur Momente später wirbelten Joker Havel und Konaté aufs gegenüberliegende Gehäuse zu, der Ivorer komplettierte seinen Dreierpack (90.+3) und bescherte den Lieferingern damit den vierten Liga-Sieg am Stück und führt nunmehr mit 14 Treffern die Torschützenliste der ADMIRAL 2. Liga an.

"Am Ende sind wir der sehr glückliche Sieger"

Fabio Ingolitsch: „Es war heute nicht unser bestes Spiel, vor allem in der 1. Halbzeit war es nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Wir sind dann viel besser aus der Halbzeit gekommen und haben bis zur 75. Minute eine ordentliche Leistung geboten. Danach hat das große Zittern begonnen, und wir haben es unnötig spannend gemacht. Am Ende sind wir der sehr glückliche Sieger.“

Dijon Kameri: „Es war sehr dramatisch, vor allem mit dem Elfmeter zum Schluss. Man fiebert von der Bank aus mit – Gott sei Dank haben wir das 2:2 nicht bekommen. Im Gegenzug haben wir dann das Tor gemacht, super! Es ist ein geiles Gefühl, zurück zu sein. Ich fühle mich sehr fit, es passt wieder alles, und ich bin bereit für die nächsten Schritte!“

ADMIRAL 2. Liga, 19. Runde

Freitag, 10.03.2023, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 354; SR: Harald Lechner

FC Liefering vs. SV Horn 3:1 (1:0)

Torschützen: Konate (9., 48., 90.+3) bzw. Okoh (88./ET)

FC Liefering: Krumrey – Gevorgyan, Baidoo (60. Okoh), Wallner, Ibertsberger – Sahin, Jano (80. Agyekum), Hofer (80. Bijelic), Kameri (71. Reischl) – Diakite (71. Havel) , Konate

Gelbe Karte: Gevorgyan (12./Foul).

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FC Liefering via Getty