Showdown in der ADMIRAL 2. Liga, wo an diesem Sonntag der "Saison-Vorhang" fiel. Und der GAK 1902 aus allen Aufstiegsträumen gerissen wurde. Die Grazer vergaben den Matchball, um nach 16 Jahren in die ADMIRAL Bundesliga zurückzukehren, spielten beim FC Dornbirn 1913 nur 1:1. Da der Zweite FC Blau-Weiß Linz in der Parallel-Partie gegen die SK Sturm Graz Amateure mit 2:1 siegte, zogen die Oberösterreicher an den Steirern vorbei und steigen in die öserreichische Fußball-Belletage auf. Balotelli schockte die Gäste in der 88. Minute mit dem Führungstor, Jovicic glich in der Nachspielzeit aus.

Jubel der GAK-Fans vor Pause über SK Sturm II-Treffer in Linz

Bei bewölktem Himmel und 23 Grad sowie vor prächtiger Kulisse entwickelte sich im Duell zwischen Rothosen und Rotjacken eine muntere, ausgeglichene 1. Halbzeit, in der lediglich die Abschluß-Höhepunkte fehlten. Während beim Spitzenreiter kurz vor dem Ziel Aufstieg die Anspannung sichtbar war, spielten die Dornbirner befreit und erfrischend auf.

Besonders elanvoll wirkte das Sturm-Duo Balotelli & Stefanon. Letzterer war es auch, der einem möglichen Führungstor nahe kam. Stefanon sprintete über links los und schlenzte vom linken 16-er-Eck den Ball mit dem rechten Innenrist am langen Kreuzeck vorbei (23.). Der GAK demgegenüber gefahrvoll, wenn "Assist-König" Michael Liendl mit Standardbällen aktiv war.

Erster Jubel bei den GAK-Fans brandete dann in Minute 35 auf, als Aufstiegs-Rivale FC Blau-Weiß Linz durch ein Eigentor seines ab kommender Saison neuen Sportdirektors Christoph Schösswendter gegen die Sturm Graz-Amateue mit 0:1 in Rückstand geriet. Bei dem Spielstand konnten sich die Grazer sogar in Dornbirn eine Niederlage erlauben, doch es sollte noch eine nervenaufreibende 2. Halbzeit auf beiden Spielstätten folgen.

Kein Elfmeter nach Foul an Schriebl - Aluminumtreffer Viunnyk

In die 2. Hälfte starteten die Grazer druckvoll. Erst scheiterte Viunnyk mit einem Flachschuss am starken Schlussmann Zwischenbrugger (46.), der dann auch im Anschluss an einen Liendl-Corner beim - zu zentralen - Distanzschuss von GAK-Kapitän Perchtold auf dem Posten war (47.). Zwischenzeitlich hatte in Linz Ronivaldo ausgeglichen - somit alles "auf Anfang".

Während sich kurz darauf auf der Birkenwiese die Grazer Gemüter erhitzten als Thorsten Schriebl nach prima Zuspiel von Lenn Jastremski im Strafraum zu Fall kam. Doch die Pfeife von Referee Markus Hameter blieb stumm, während im Gäste-Lager zurecht Elfmeter moniert wurde. Bitter für den GAK, für den es um so viel geht. Den Bundesliga-Aufstieg!

Die Steirer blieben auf dem "Gaspedal", doch wieder bewahrte "Zerberus" Zwischenbrugger die Dornbirner vor einem Rückstand und parierte den Schussball von Markus Rusek (56.). Dann Jastremski - knapp vorbei (58.).

Danach Sturmpartner Viunnyk - der Angreifer traf im Rutschen den Querbalken (59.). Nach dieser Drangphase der Grazer konnten sich die Dornbirner etwas befreien und das Duell wieder offener gestalten. Es folgte eine "wilde Fahrt"... Hochspannung pur...in Linz drückten die Blau-Weißen gegen "Grazer Granit" von den SK Sturm Amateuren und dann fiel für die Oberösterreicher auch das Führungstor in Minute 84. Jetzt wurde der Druck für den GAK 1902 enorm... brauchte Michael Liendl in seinem Abschiedsspiel mit den Rotjacken unbedingt einen Sieg. Was für ein Herzschlag-Finale.

Dramatik pur in Schlussphase - Balotelli schockt GAK

Dann der Schock für die Gäste! Nachdem eine Freistoßhereingabe des 37-jährigen Routiniers Liendl abgewehrt wurde, gelang im Gegenzug den Dornbirnern mit der 1. Torchance in Halbzeit 2 der überraschende Führungstreffer. Nach einer Rechtsflanke von Santin war an der zweiten Stange per Kopfball Balotelli mit seinem 8. Saisontor zur Stelle und versetzte der Messner-Elf einen "Stich ins Herz".

Doch die Grazer fighteten, schafften in der 4. Minute der Nachspielzeit durch Jovicic den Ausgleich. Die Partie in Linz war beendet. Was für eine Dramatik. Gelb-Rot für den Dornbirner Schlussmann Zwischenbrugger...es gab noch ein paar Sekunden. Letzter Angriff über Peham, abgeblockt (90.+6). Dann nochmal aus der "2. Reihe" Jovicic - drüber (90.+6). Das war´s! Der GAK 1902 verpasst den Aufstieg, wird Vizemeister.

ADMIRAL 2. Liga, 29. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - GAK 1902 1:1 (0:0)

Sonntag, 4. Juni 2023, 14:30 Uhr, Stadion Birkenwiese, Dornbirn; Z: 4.500, SR: Ing. Markus Hameter

FC Dornbirn 1913 (4-4-2): Zwischenbrugger - Cavafe, Mätzler, Favali (78, Rusch), Marte - Mathis (78. Krnjic), Rodrigues (K), Santin (89. Gaßner), Nussbaumer - Balotelli, Stefanon (61. Mandl). Trainer: Mag. Thomas Janeschitz.

GAK 1902 (4-4-2): Meierhofer - M. Lang (38. Köchl), Jovicic, M. Gantschnig, Koller (74. Rosenberger) - M. Rusek (74. Jager), Perchtold (K), Liendl, Schriebl - Jastremski (60. D. Kalajdzic), Viunnyk (60. Peham). Trainer: Gernot Messner.

Torfolge: 1:0 Balotelli (88.), 1:1 Jovicic (90.+4).

Gelbe Karten: Rodrigues (70.), Nussbaumer (86.), Balotelli (89.) / Jovicic (50.), Perchtold (62.). Gelb-Rote Karte: Zwischenbrugger (90.+5).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at