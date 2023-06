Der FC Blau-Weiß Linz kürt sich gegen den SK Sturm Graz II zum Meister in der ADMIRAL 2. Liga. Dank des späten 2:1-Siegtreffers von Mitrovic gewinnen die Linzer daheim nach Rückstand noch die Partie und spielen in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga. Der GAK gibt den Aufstieg mit einem 1:1 in Dornbirn aus der Hand.

Führung für Sturm II

Blau-Weiß, das einen Sieg benötigt, zugleich aber auch auf Dornbirner Schützenhilfe angewiesen ist, beginnt schnörkellos, bereits nach drei Minuten ist Sturm-Keeper Maric erstmals gefordert, pariert mit dem Bein aber stark gegen Koch. Auf der Gegenseite wird aber auch Sturm II gleich gefährlich, Komposch köpft nach einer Ecke nur knapp über das Tor (7.).

Auch in weiterer Folge zeigen sich beide Teams mit Offensivdrang: Mayulu köpft für die Linzer knapp vorbei, Sturms Fuseini schießt nur knapp daneben (17.). In der 34. Minute landet der Ball dann erstmals im Tor. Die Linzer Restverteidigung wird von Sturm erst komplett ausgehebelt, Fuseini bringt den Ball nach Grgic-Vorlage an Keeper Schmid vorbei. Der Ball wäre wohl am langen Eck vorbeigegangen - Blau-Weiß Routinier Schösswendter fälschte den Ball aber noch entscheidend zum 0:1 ab.

Noch vor der Pause hat Ronivaldo die Chance auf den Ausgleich - seinen Volley-Versuch entschärft Maric aber erneut stark (45./+1).

Späte Entscheidung zum Titel

Nur fünf Minuten nach der Pause bringt Ronivaldo die Linzer wieder auf Kurs. Pirkl flankt den Ball von der linken Seite in die Gefahrenzone, Ronivaldo setzt seinen Kopfball maßgenau ins Eck (50.).

Blau-Weiß zeigt sich in den Folgeminuten enorm bemüht, den zweiten Treffer folgen zu lassen, spielt aussichtsreiche Situationen aber zuweilen etwas kompliziert aus. Gefährlich wird's zumeist durch Ronivaldo - einen Volleyschuss von der Strafraumgrenze haut der Brasilianer aber etwas drüber (74.). In der Schlussphase hauen die Linzer alles nach vorne, Ronivaldo scheitert gleich doppelt an Maric (81. & 82.).

Die Grazer können ebenfalls gefährlich werden, Komposch (84.) und Ilic (85./Latte) verpassen die Führung denkbar knapp. Blau-Weiß hingegen schlägt in der Schlussphase entscheidend zu. Nach einem Krainz-Eckball ist Mitrovic zur Stelle, setzt den Ball via Unterkante hinter die Linie (87.).

Es ist der entscheidende Treffer zum Aufstieg in die Bundesliga. Da der GAK zeitgleich in Dornbirn nur 1:1 spielt (zum Spielbericht), springen die Linzer auf den ersten Tabellenrang und holen sich den Meistertitel in der 2. Liga.

ADMIRAL 2. Liga, 30. Runde

FC Blau-Weiß Linz - SK Sturm Graz II 2:1 (0:1)

Sonntag, 04. Juni 2023; Hofmann Personal Stadion; 1.500 Zuschauer; SR Alan Kijas

Torfolge: 0:1 Christoph Schösswendter (33./Eigentor), 1:1 Ronivaldo (48.), 2:1 Mitrovic (86.)

Gelbe Karte: 76. Brandner, 76. Schösswendter, 90./+3 Seidl bzw. 74. Löcker, 77. Mustafic

BW Linz: Schmid - Strauss (46. Krainz), Schösswendter, Mitrovic, Koch, Pirkl (85. Rath), Ronivaldo, Mayulu (67. Seidl), Brandner, Seidl (46. Mensah), Windhager (67. Gölles)

Sturm Graz II: Maric - Komposch, Ostermann (67. Molnar), Grube, Amreich (67. Löcker), Schendl, Lieber (53. Ilic), Mustafic, Wels (72. Krasniqi), Grgic, Fuseini (72. Kiedl)

Zum Live-Ticker: FC Blau-Weiß Linz - SK Sturm Graz II

Fotocredits: Harald Dostal/sport-bilder.at